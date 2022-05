Ціль виступу представників Донбасу в ООН та коментарі США

2 грудня відбулось засідання Ради Безпеки ООН, на якому були присутні представники Донбасу, а саме особи від «ДНР» та «ЛНР». США висловили свою точку зору щодо даної події. Дослідивши хід зустрічі ми можемо дізнатись багато нових та цікавих фактів, або «як представник РФ не слідкує за словами»

А тепер докладніше. Представництво США в Раді Безпеки ООН прокоментували виступ представників «ЛНР» та «ДНР» у своєму Twitter акаунті. Вони вважають, що зустрів відбувалась лише з ціллю спотворити реальність та перекрутити хід подій на Донбасі:

«Ця зустріч була явною спробою представити неправдиву і перекручену версію конфлікту на сході України. Ми категорично відкидаємо припущення Росії про те, що вона діє як посередник у внутрішньому конфлікті. Росія є активним учасником, який навчає, озброює і очолює збройні формування в районах, що знаходяться поза контролем уряду України, доповнюючи ці проксі-сили військовим персоналом і технікою. Ми вітаємо кроки, зроблені українським урядом для досягнення прогресу у врегулюванні конфлікту, і закликаємо Росію діяти аналогічним чином», - йдеться в заяві.

Можемо зробити висновок, що намагання Росії перекрутити інформацію щодо подій на Донбасі не досягли успіху, адже країни, які були присутні на зустрічі – виступили проти їх участі.

Наступною подією, яка відбулась на зустрічі є висловлювання, яке висловив представник Росії Василь Небензя. Він публічно назвав конфлікт на Донбасі «політичним конфліктом між Україною та Росією».

«it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine ("це не внутрішній конфлікт в Україні, це - політичний конфлікт між РФ і Україною")» - йдеться у заяві.

Тобто, всі намагання РФ довести, що конфлікт на Донбасі – це внутрішній конфлікт України зруйнував сам представник Російської Федерації.

Можемо підвести підсумок, що Росія здійснює інформаційні операції кожного дня, але їх якість та надійність – руйнують самі ж представники РФ. Це свідчить про непідготовленість кадрів РФ, та те, що вони самі заплутались у своїх же свідченнях.