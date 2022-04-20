Цинізм місяця - проросійська ОПЗЖ протестує під стінами Посольства США проти «зовнішнього управління»

Поліція і Нацгвардія з ранку 23 листопада оточили периметр Посольства США в Києві в зв'язку з інформацією про проведення там мітингу. Як з'ясувалося, це пов'язано з проведенням прихильниками партії "Опозиційна платформа - За життя" біля будівлі дипломатичної місії США в Україні акції протесту "проти зовнішнього управління". «Протестувальники» стверджують про начебто втручання США у внутрішні справи України.

Під час перфомансу чоловік в масці американського фінансиста Джорджа Сороса накидав нашийник на дівчину в національному українському костюмі і водив її по колу. Також під посольством збиралися спалити ляльку Сороса, але цьому перешкодила поліція.

Сама іронія ситуації, більше схожа на особливий цинізм, полягає в тому, що ОПЗЖ під керівництвом В.Медведчука, кума президента РФ Володимира Путіна, сама знаходиться під прямим управлінням Кремля, бувши виконавцем і лобістом російського порядку денного в Україні.

За «випадковим» збігом обставин, в цей же самий час біля станції метро "Берестейська" на акцію протесту збиралися пенсіонери. До речі. І тих, і інших на акції привезли одні і ті ж автобуси. Збіг? - не думаю.

Також стало відомо, що в понеділок, 23 листопада, для участі в акції з 11:00 до 13:00 в соцмережах наймали людей. Згідно з оголошенням, потрібні були хлопці і дівчата від 14 років. За роботу обіцяли заплатити 60 грн за годину. Відповідні скріншоти листувань опублікували в мережі. За попередніми підрахунками, вартість організації подібних "акцій протесту" може досягати 1 млн грн і більше.

Очевидно, що в "протестному заході» за гроші взяли участь чергові «тітушки». На жаль, в проплачених акціях взяли участь студенти, зокрема, університету імені Тараса Шевченка. При цьому, на відео, яке опублікував Андрій Луганський, студенти запевняють, що найнялися на масовку, щоб підзаробити, і не знали мети зборів. Блогери, які спілкувалися з учасниками "масовки" і вели пряму трансляцію, відзначають, що молоді люди не могли пояснити, хто організатор акції, а також її мету. Все це нагадує антимайдан часів Януковича - ті ж методи, та ж задача...

Варто зазначити, що партія Медведчука неодноразово була помічена в подібних провокаціях. Просуваючи проросійську риторику, колабораціоністи не гребують нічим: створюють і поширюють російську пропаганду, повторюючи їхні пропагандистські «фейки» і «вкидання».