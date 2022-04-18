Цинізм - як нова реальність української політики

До якої міри цинізму дійшли наші політики, просто диву даєшся. Кричимо на кожному розі, що Крим - Україна. Територія ця була і є наша, а ми маємо намір лише ментально повернути собі народ, зробити так, щоб переважна більшість жителів півострова заявили про своє бажання жити в Україні. Напевно саме по собі це не відбудеться і треба робити якісь кроки в цьому напрямку, показувати, що людей чекають на батьківщині, що держава знає про їхні проблеми і вирішує їх. Однак турбота по українськи була продемонстрована дуже яскраво виступом секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данилова, коли він глумливо посміхався над масштабним потопом в Криму, в якому на той період вже були жертви серед населення, не кажучи про матеріальні втрати. Відзначився і «гарант». Коли кримчан заливало зливами і змивало селями, Зеленський і слова підтримки свого народу не сказав, зате коли змило німців, наш президент висловив співчуття і заявив, що «він поруч з нашими німецькими друзями в цей сумний момент». Да уж, момент дійсно сумний ... і дуже показовий. До речі, зливи прийшли і в наш будинок, хоч ми і «дюже не просили», як говорив Данилов.

Далі таврування Лукашенко і санкції на Білорусь. Як тільки його не називають в політичних колах України, тут і деспот і тиран, узурпатор влади і кривавий диктатор. Самопроголошений президент - це саме політкоректний на адресу Лукашенка що я чула. Однак як тільки притиснуло, а саме минулої неділі, Україна, в особі Української Національної енергетичної компанії «Укренерго» запросила аварійну допомогу у Білорусі. Чи не побрезговала попросити у «кривавого режиму» так сказати. Але це що, виявилося, що днем раніше ми запросили допомогу від Росії. Відразу забули з яким пафосом і гордістю забороняли купувати електроенергію у агресора в травні цього року. Прям тьху на вас з вашої окупантської електроенергією, кричали наші політики, під радісні вигуки радісним натовпом.

Причому все знають, що ця заборона восени тихесенько без зайвого шуму знімається. А як інакше? Холодно, треба вдома обігрівати. Ну хто ж знав, що таке спекотне літо видасться і випити з колодязя, в який плюнули, доведеться вже зараз. Причому якби колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко про даний факт не повідомила, напевно маючи свої рахунки до відомства, яке раніше очолював, то і раділи б ми далі повної енергетичної незалежності, досягнутої, зрозуміло, завдяки мудрому керівництву нашої країни.

Така ж дута незалежність спостерігається і в газовій сфері. За заявою гендиректора «Оператора ГТС України» Сергія Макогона, фізичний транзит газу з Європи в Україну неможливий через Словаччини, країни, яка до слова кажучи, член ЄС і НАТО вже з 2004 року. Фактично, коли ми купуємо реверсний газ з Європи ми користуємося російським газом просто називаючи його «віртуальним реверсом». При цьому скрізь декларується, що з агресором справ не маємо, газ купуємо в Європі. Переплачуємо за це величезні гроші, а нам заявляють, що ми при цьому ще й економимо по 10-20 доларів за 1000 кубометрів. Мовляв купуй ми у Газпрому напряму, це було б в два рази дорожче. Як виходить, що той же газ, тільки з маржею посередників, економить наші гроші - загадка природи. Хоча отримуючи платіжку за комунальні послуги, мешканці України цієї економії не спостерігають.

Ще одним цікавим фактом співпраці з Газпромом є аукціон Regional Booking Platform, на якому «Оператор ГТС України» щомісяця розміщує лот в 15 млн кубометрів газу на добу додаткових потужностей, хоча спочатку відомо, що постачальник на даному напрямку один - Росія і інших ні, не було і не буде. Якщо все економічні зв'язки з країною, з якою у нас війна, розірвані, то як назвати розміщення даного лота, що не цинізмом?

Те, що без транзитних грошей нам не обійтися неодноразово заявляли і президент Зеленський та інші офіційні особи. Було навіть озвучено, що не транзиту, нам нема на що буде містити найпотужнішу армію в Європі, ну це про ВСУ, якщо хто не зрозумів. Парадокс ситуації в тому, що країна, з якою у нас збройний конфлікт, фактично містить нашу армію, про що не соромиться говорити президент.

За підсумком, опалювальний сезон нас чекає непростий. Європа збільшила споживання газу настільки, що поки вистачає тільки на щоденні потреби, і зовсім не залишається для закачування в сховища, а ми просимо Меркель і Байдена натиснути на Росію і змусити її підписати з нами транзитну угоду на 15 років, щоб не втратити пасивного доходу. І яка різниця, що це гроші агресора і окупанта, адже без них нам не буде чим годувати найпотужнішу армію найнезалежнішою країни.