Цифровізація країни: чи зможе Україна перейти на електронний документообіг

13:18 21 жовтня Київ, Україна

Володимир Зеленський заявив, що в 2021 році Україна повністю відмовиться від паперових документів і впровадить держпослуги онлайн.

Політолог Тарас Загородній зазначив, що ефективний перехід до цифрового документообігу неможливий без просування в питанні боротьби з корупцією.

«Це, звичайно, можливо, але мені чомусь згадується історія, як кілька років тому на митниці зникло 3 терабайти інформації, і ніхто не знає, що з нею сталося. За дивним збігом обставин, це була база даних. Тому, по-перше, не всі країни повністю переходять на електронний документообіг, тому я ставлюся до цього скептично», - сказав Загородній.

Експерт додав, що цифровий документообіг повинен вводитися системно.

«Ми повинні розуміти, що IT-технології - це не іграшка. Це добре працює, коли є злагоджена система інститутів, коли низький рівень корупції. При таких умовах це дійсно полегшує життя громадянам. За інших обставин - це може створити додаткові проблеми», - додав експерт.

Політолог називає повний перехід на цифровий документообіг передчасним рішенням.