Цифровізація країни: чи зможе Україна перейти на електронний документообіг

Володимир Зеленський заявив, що в 2021 році Україна повністю відмовиться від паперових документів і впровадить держпослуги онлайн.
Політолог Тарас Загородній зазначив, що ефективний перехід до цифрового документообігу неможливий без просування в питанні боротьби з корупцією.
«Це, звичайно, можливо, але мені чомусь згадується історія, як кілька років тому на митниці зникло 3 терабайти інформації, і ніхто не знає, що з нею сталося. За дивним збігом обставин, це була база даних. Тому, по-перше, не всі країни повністю переходять на електронний документообіг, тому я ставлюся до цього скептично», - сказав Загородній.
Експерт додав, що цифровий документообіг повинен вводитися системно.
«Ми повинні розуміти, що IT-технології - це не іграшка. Це добре працює, коли є злагоджена система інститутів, коли низький рівень корупції. При таких умовах це дійсно полегшує життя громадянам. За інших обставин - це може створити додаткові проблеми», - додав експерт.
Політолог називає повний перехід на цифровий документообіг передчасним рішенням.
«Я вважаю, що це передчасно. Питання в тому, наскільки це буде відповідати реаліям нашої країни і чи не призведе це до додаткових проблем для людей. Деякі послуги можна спростити, звичайно», - сказав експерт.
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