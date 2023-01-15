ПВК «Вагнер» не дає помилування

17:54 15 січня Київ, Україна

Окрім Пригожина, на службу в регулярну армію РФ Зеків почав вербувати і Кремль. Поки не зрозуміло, видаватимуть помилування ув'язненим, залученим Мінобороною РФ, після завершення контракту. Проте виразно ясно, що у ПВК «Вагнер» вони його не отримають.

Нещодавно з'явилося відео, де Пригожин вручає аркуші з папером, де нібито написано, що ув'язнених помилували після служби у найманцях.. За словами Єви Маркачової, журналістки та правозахисника, цих людей офіційно помилували ще до того, як їх завербував Пригожин. Це означає, що на момент відправлення в Україну вони вже були формально вільними людьми. Це також підтверджують родичі найманців, які стверджують, що на власні очі бачили папір, де було чітко написано слово “помилований”.

Виходить, що Пригожин міг вручати їм реальні документи, проте видані раніше і за його розпорядженням. На іншому відео, кухар Путіна поспілкувався з пораненими в'язнями, де чітко дав зрозуміти, що “з Вагенра” йдуть тільки з двох причин – або смерть, або старість”. Тобто Пригожин фактично зізнався, що ніхто з них не піде на волю.