Чужі серед своїх: ліквідовано понад 100 угруповань із фальшивосертифікатниками

У прес-службі СБУ відзвітували про виконану роботу за 2021 рік. Серед іншого, правоохоронці заявили, що зуміли ліквідувати понад 100 злочинних осередків, які займалися виготовленням та подальшим продажем громадянам України підроблених COVID-сертифікатів. Крім документів про вакцинацію, злочинці також підробляли негативні ПЛР-тести.

У прес-службі СБУ зауважили, що не лише українці займалися протизаконною діяльністю, а й люди з іноземними паспортами. Зловмисники використовували особисті зв'язки у лікарнях, турагентствах, створювали тематичні сторінки в інтернеті, використовували посередників для передачі грошей та особистої інформації. Кілька людей, які розповсюджували фальшиві негативні ПЛР-тести, були власниками туристичних агенцій.

Незаконна діяльність приносила десятки мільйонів гривень щомісяця. Тисячі українців отримали фальшиві документи, які тепер необхідно переробляти та зв'язуватися з поліцією, щоб пройти справжню вакцинацію. Люди, які займаються розповсюдженням фальшивих сертифікатів, є, свого роду, вовками в овечій шкурі, які заради легких грошей дискредитують власну країну і дестабілізують внутрішню обстановку в ній. Крім того, своїми діями, злочинці наразили на небезпеку здоров'я тисяч українців, які ще не пройшли вакцинацію. У сучасних реаліях, покаранням за підробку фальшивих сертифікатів необхідно карати по всій строгості, у тому числі й для того, щоб подібні до них або припинили свою діяльність, або передумали їй займатися..