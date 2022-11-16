Щоб отримати опалення у російському будинку потрібно померти

11:08 16 листопада Київ, Україна

Важко уявити, щоб у країні, яка займає перше місце у світі, за запасами та експортом природного газу, більша частина населення залишалася без центрального опалення. Однак у Росії немає межі знущання з народу.

За 20 років Кремль заробив сотні мільярдом доларів на продажі вуглеводнів. Але гроші пішли в кишені Путіну та його оточенню, у той час, як на більшій території Росії люди змушені топити вдома дровами, бо вони або не мають грошей, щоб завести газ, або в населених пунктах просто відсутня центральна мережа газопроводу.

В Омську, одному з найхолодніших регіонів РФ, влада пообіцяла сім'ям мобілізованих безкоштовно провести газ до їхніх будинків.. Але обіцяти – не означає зробити. Але навіть якщо цю систему "компенсацій" зможуть якимось дивом продати, ситуація не перестає бути комічною. Тобто для того, щоб у будинку стало тепло, що в цивілізованих країнах вважається само собою зрозумілим, у Росії необхідно відправити на смерть родича. І росіян знову все влаштовує. Для російських ЗМІ це стало приводом для гордості. Парадокс.