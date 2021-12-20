Що чекає Україну після зміни влади в Білорусі

13:39 06 серпень Київ, Україна

Шанси на те, що в Білорусі зміниться президент, з кожним днем ростуть. На думку політолога Олександра Леонова, Україні не варто чекати великих змін, незалежно від того, хто переможе на президентський виборах у РБ.

«Це питання досить складне, тому що, з одного боку, старий ворог - відомий ворог. Лукашенко постійно намагався якось пристосуватися, вибудовувати якісь маневри з Путіним. Кілька місяців тому, як ми пам'ятаємо, Путін хотів змусити Лукашенка в остаточній інтеграції і не вдалося. Можливо, це в Кремлі дійсно запам'ятали, і Лукашенко доводилося балансувати. З іншого боку, зрозуміло, що Лукашенко не зможе відірватися від Москви. За великим рахунком, він і завів Білорусь в цю ситуацію. Але є один нюанс, який важливий: Лукашенко не допустив на території Білорусі розміщення російських військ і, що буде далі, сказати важко. Наприклад, кандидат в президенти дуже неохоче говорила про кримську тематику і, очевидно, навряд чи нова влада зможе серйозно опиратися Кремлю в геополітичних питаннях », - пояснив політолог.

Він нагадав, що після зміни авторитарного режиму в Вірменії в 2016 році країна залишається в орбіті впливу Російської Федерації, тому Київ не повинен розраховувати на те, що Білорусь в разі зміни влади може стати союзником України в питанні протистояння російської агресії.

«Не варто розраховувати на серйозні зрушення. Тут є інша проблема. Для Кремля як в Україні, так і в Білорусі кращий кандидат - це хаос. Якщо Росія буде виглядати «тихою гаванню», то вона буде привабливою для країн, які лихоманить. Кремль грає свою гру і, на жаль, в Білорусі у нього високі шанси », - додав Леонов.

На його думку, якщо Лукашенко піде на силовий сценарій, щоб утриматися при владі, то він остаточно потрапить під санкції Заходу. Це стане подарунком для РФ.