Що стоїть за похвалою Зеленського спонсором найманців

09:23 09 листопада Київ, Україна

"Зеленський, хоч і є президентом країни, ворожої зараз російській федерації, але все ж таки, він твердий, впевнений у собі, прагматичний, симпатичний хлопець", - заявив пропагандистському репортеру Пригожин. Але який сенс у його словах?

По-перше, власник вагнерівців набирає популярності в росії. Тепер про нього знає практично кожен росіянин та його ставлення до міноборони рф збігається з думкою зомбованого народу. По-друге, путін наділив його великими повноваженнями та надав можливість мати особисту армію. По-третє, слова на адресу іноземного лідера, та ще й у такому контексті, говорять про амбіції Пригожина обійняти ще вищу посаду, пов'язану із зовнішньополітичною грою.

Вираження поваги Зеленському, незалежно від цього, було воно щирим, чи спланованим, стало своєрідним сигналом насамперед внутрішнім елітам росії. Вище Пригожина стоїть лише путін. Роблячи ставку на майбутній програш рф у війні в Україні, він стає першим претендентом на роль російського президента. При цьому крісло з-під чинного господаря кремля Пригожин, незабаром, зможе вирвати сам.