Що відбувається з містами після “визволення”

Згідно з доповіддю верховного комісара ООН з прав людини, внаслідок “визволення” Маріуполя загинули тисячі мирних жителів, а багато тіл померлих досі залишаються під завалами, які ніхто не розбирає. Понад 90% будівель у місті зруйновано. Також із 450 тисячного Маріуполя вимушено виїхало 350 тисяч людей. Критичну інфраструктуру (всі лікарні, школи, дитсадки, муніципальні будівлі, системи електро-, газо-, водопостачання) ніхто не відбудовує. Внаслідок антисанітарії у місті вже починають відзначатись випадки типових у таких умовах захворювань.

Звертаючи увагу на території Донбасу, захоплені з 2014 року, можна зробити висновки, що Маріуполь так і не відбудовуватиметься окупантами. Місто має всі шанси отримати статус “примара”, якщо воно не повернеться під контроль Києва. Російські війська повною мірою відповідають своєму прізвисько, отриманому з фільму «Володар кілець». “Звільняючи” українські міста, вони приносять туди лише розруху, голод, злидні, біль та страждання.