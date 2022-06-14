Що потрібне для перемоги України на думку зарубіжних експертів

Адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО, віце-голова з глобальних питань у The Carlyle Group і голова правління Фонду Рокфеллера, співавтор книги «2034: Роман про наступну світову війну» та автор книги «Ризикнути всім: дев'ять конфліктів та горнило прийняття рішень», висловив свою думку щодо якості та кількості допомоги, яка надається Україні Заходом.
Зокрема, ще у березні цього року він вказав на можливі шляхи вирішення проблеми із встановленням безпольотної зони над територією України. Найважливіше про що він каже - це час, як вирішальний і визначальний фактор та й сама можливість встановлення безпольотки без відкритого зіткнення з Росією, чого всіляко уникають США. Ставрідіс пропонував розглядати західну допомогу не як «так/ні» даємо не даємо, а постійно маневрувати виходячи з можливостей та ризиків.
Перше, що пропонував зробити Ставрідіс – підвищити рівень розвідінформації.. Схоже, ці плани були здійснені, оскільки якийсь час тому закордонна преса масово транслювала новину про причетність американської розвідки до знищення російського генералітету.
Друга складова підтримки – кіберзахист мереж управління та контролю. Поки що кіберможливості Росії або не використовуються, або сильно переоцінені.
І найважливіше, що неодноразово говорилося, це створення «безпольотної зони». Багато експертів авторитетно заявляли, що безполітка над Україною неможлива і навіть шкідлива, говорили, що це буде своєрідним «подарунком для Путіна», виправдає попереджувальний удар та інше.. Виявилося, що можливість її встановлення без будь-яких ризиків повітряних боїв авіації НАТО з російськими літаками таки є. Надіслати Україні обладнання, щоб ми самі його застосовували, простіше, це зводить нанівець ризики бойових дій між ядерними державами. То чому цього досі не було зроблено?
Відповідь у тому, що підтримка України з боку світової спільноти далеко не консолідована. Більшість зі 195 країн світу не вводили санкцій і не відправляли допомогу і хоч відкрито підтримували Росію країн лічені одиниці, більшість зайняли найгидкішу, але в той же час розважливу позицію «брудної середини», за визначенням Каріси Ніцше з Центру нової американської безпеки, чекаючи осторонь , хто з колосів впаде на поле бою, щоб доклеювати поваленого.
Старший віце-президент Атлантичної ради Баррі Павло вважає, що європейці та американці живуть в інформаційному міхурі, думаючи, що всі країни виступають на підтримку України, насправді більшість урядів світу зайняли вичікувальну позицію.
Індія та Ізраїль, які не підтримали 2 березня голосування за резолюцію ООН, що засуджує вторгнення Росії, важливі за багатьма параметрами держави і якщо 10-мільйонний Ізраїль становить серйозну політичну вагу, то індусів 1,4 мільярда, а ще це чудова альтернатива втраченим європейським сировинним ринкам. У будь-якому випадку ці країни, як і інші 34 неприєдналися до резолюції, поставили в основу свої власні національні інтереси і уникають поставок озброєння та введення санкцій.
Латинська Америка, Південно-Східна Азія та половина з 54 країн Африки не підтримали резолюцію ООН, розраховуючи на військову допомогу Росії або не бажаючи ставити під удар торговельні відносини з Китаєм.
Є країни, які підтримали резолюцію, проте вважають, що дії Заходу контрпродуктивні і призведуть до обвалення власної економіки та ескалації війни.
Араби, саудити та інші автократії вбачають загрозу власній владі, оскільки конфлікт між Україною та Росією є Заходом як протистояння демократії та диктатури, а опозиційні рухи в цих країнах можуть захотіти скористатися шансом.
Таким чином, світ далекий від одностайної підтримки України, кожен лідер намагається отримати політичні преференції і насамперед думає про те, що коли настане час домовлятися, а все більше авторитетних думок схиляються саме до цього варіанту, як зберегти особу, адже ти тиснеш руку тому, кого зовсім недавно називав «м'ясником» та «кривавим диктатором».
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі