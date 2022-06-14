Що потрібне для перемоги України на думку зарубіжних експертів

Адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, колишній Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО, віце-голова з глобальних питань у The Carlyle Group і голова правління Фонду Рокфеллера, співавтор книги «2034: Роман про наступну світову війну» та автор книги «Ризикнути всім: дев'ять конфліктів та горнило прийняття рішень», висловив свою думку щодо якості та кількості допомоги, яка надається Україні Заходом.

Зокрема, ще у березні цього року він вказав на можливі шляхи вирішення проблеми із встановленням безпольотної зони над територією України. Найважливіше про що він каже - це час, як вирішальний і визначальний фактор та й сама можливість встановлення безпольотки без відкритого зіткнення з Росією, чого всіляко уникають США. Ставрідіс пропонував розглядати західну допомогу не як «так/ні» даємо не даємо, а постійно маневрувати виходячи з можливостей та ризиків.

Перше, що пропонував зробити Ставрідіс – підвищити рівень розвідінформації.. Схоже, ці плани були здійснені, оскільки якийсь час тому закордонна преса масово транслювала новину про причетність американської розвідки до знищення російського генералітету.

Друга складова підтримки – кіберзахист мереж управління та контролю. Поки що кіберможливості Росії або не використовуються, або сильно переоцінені.

І найважливіше, що неодноразово говорилося, це створення «безпольотної зони». Багато експертів авторитетно заявляли, що безполітка над Україною неможлива і навіть шкідлива, говорили, що це буде своєрідним «подарунком для Путіна», виправдає попереджувальний удар та інше.. Виявилося, що можливість її встановлення без будь-яких ризиків повітряних боїв авіації НАТО з російськими літаками таки є. Надіслати Україні обладнання, щоб ми самі його застосовували, простіше, це зводить нанівець ризики бойових дій між ядерними державами. То чому цього досі не було зроблено?

Відповідь у тому, що підтримка України з боку світової спільноти далеко не консолідована. Більшість зі 195 країн світу не вводили санкцій і не відправляли допомогу і хоч відкрито підтримували Росію країн лічені одиниці, більшість зайняли найгидкішу, але в той же час розважливу позицію «брудної середини», за визначенням Каріси Ніцше з Центру нової американської безпеки, чекаючи осторонь , хто з колосів впаде на поле бою, щоб доклеювати поваленого.

Старший віце-президент Атлантичної ради Баррі Павло вважає, що європейці та американці живуть в інформаційному міхурі, думаючи, що всі країни виступають на підтримку України, насправді більшість урядів світу зайняли вичікувальну позицію.

Індія та Ізраїль, які не підтримали 2 березня голосування за резолюцію ООН, що засуджує вторгнення Росії, важливі за багатьма параметрами держави і якщо 10-мільйонний Ізраїль становить серйозну політичну вагу, то індусів 1,4 мільярда, а ще це чудова альтернатива втраченим європейським сировинним ринкам. У будь-якому випадку ці країни, як і інші 34 неприєдналися до резолюції, поставили в основу свої власні національні інтереси і уникають поставок озброєння та введення санкцій.

Латинська Америка, Південно-Східна Азія та половина з 54 країн Африки не підтримали резолюцію ООН, розраховуючи на військову допомогу Росії або не бажаючи ставити під удар торговельні відносини з Китаєм.

Є країни, які підтримали резолюцію, проте вважають, що дії Заходу контрпродуктивні і призведуть до обвалення власної економіки та ескалації війни.

Араби, саудити та інші автократії вбачають загрозу власній владі, оскільки конфлікт між Україною та Росією є Заходом як протистояння демократії та диктатури, а опозиційні рухи в цих країнах можуть захотіти скористатися шансом.

Таким чином, світ далекий від одностайної підтримки України, кожен лідер намагається отримати політичні преференції і насамперед думає про те, що коли настане час домовлятися, а все більше авторитетних думок схиляються саме до цього варіанту, як зберегти особу, адже ти тиснеш руку тому, кого зовсім недавно називав «м'ясником» та «кривавим диктатором».