Що не так із росіянами?

16:26 29 вересня Київ, Україна

Після початку вторгнення агресора у лютому 2022 року реакція цивільного населення рф була зрозумілою. Тобто вона була несподівана, огидна, але зрозуміла. Більшість (попри заяву прокремлівських “соціологів”, підтримка путіна в рф була нижчою від заявлених 87%, проте більше 63%) росіян вирішили підтримати свого діда, радісно вигукували пропагандистські тези, розмальовуючи себе свастикою XXI століття. Вони повірили телевізору, своєму диктатору та вирішили його підтримати, підтвердивши свою зомбованість.

У той самий час навіть зомбі необхідно харчуватися, розмножуватися і, ймовірно, жити. Тому, реакція росіян, як це не парадоксально, хоч і була передбачуваною, проте все ж таки досі залишається незрозумілою. І не про обман бункерного чи уряду. Питання в тому - чому вони бояться почати опір проти “космонавтів” у шоломах із палицями, але не бояться померти на війні, у протистоянні із загартованими у багаторічних боях українськими захисниками?

Дивно бачити, як громадяни рф виходять на протести, кричать "ганьба" силовикам, які їх б'ють і паралельно знімають весь процес на камеру. Водночас, паралельно, відбуваються масові протести в Ірані, у ще більш ізольованій на цей момент країні, ніж росія. Через несправедливу розправу силовиків над молодою жінкою, протестувальники вже захопили одне з міст країни, склад зі зброєю і продовжують вимагати стратити духовного лідера за його середньовічні укази щодо жінок. Революція Гідності, оксамитова революція, січневі протести в Казахстані, червневі мітинги в одній із провінцій Узбекистану – всі ці події є волевиявленням народу. Незалежно від результату, люди почули владу і показали, що з ними повинні рахуватися. Що стосується протестів росіян, все, м'яко кажучи, дивно.