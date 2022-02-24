Що може зупинити "рекорди" COVID-19 в Україні

18:18 01 жовтень Київ, Україна

Ми знову спостерігаємо антирекорд за кількістю нових випадків зараження COVID-19, голова БФ «100% життя» Дмитро Шерембей вважає, що приріст захворювання пов'язаний з початком нового навчального року, і медична система може не витримати навантаження.

«Це відбувається, тому що розпочався навчальний рік, і кількість зустрічей і соціальних контактів в десятки разів зросла. Математично ясно, що в результаті цього виріс і рівень захворюваності. Таким чином, ми отримали другу хвилю епідемії в Україні. Єдиний надійний спосіб це зупинити - ізоляція і обмеження контактів. Одним з рішень може бути перехід на дистанційне навчання», - сказав Шерембей.

Експерт зазначив, що приріст захворюваності відбувається внаслідок того, що у вересні, з початком навчального року, збільшилася кількість соціальних контактів.

«Від переходу на дистанційне навчання впала б кількість контактів, тому що навіть після школи діти ж не відразу йдуть додому. А саме діти найчастіше є безсимптомними носіями, а вже потім вони йдуть додому. Це дуже збільшує ризик передачі вірусу», - додав він.

На думку експерта, сьогодні в навчальних закладах високі ризики зараження коронавірусом. «Найпростіший і надійний спосіб не дати вірусу розповсюджуватися від людини до людини - це скорочення контактів», - підкреслив Шерембей.



Водночас Шерембей додав, що медична система в Україні може не витримати, якщо високі показники захворюваності будуть триматися довгий час.