Що може врятувати туризм

Виконавчий директор Української Асоціації турагенцій Павло Григораш розповів про те, що необхідно зробити для підтримки і порятунку туристичної галузі.

"На жаль, про підтримку туристичної галузі нам залишається тільки мріяти. Що до карантинних заходів, про початковий етап було написано вже дуже багато. Давайте сфокусуємось на те, що можна зробити прямо зараз.

Змінити підхід до поділу країн на "червоні" і "зелені". Зараз діє жорстка прив'язка до кількості хворих на 100 тис. Населення. Якщо менше 40 - обсервація не потрібно, якщо більше - потрібна або обсервація, або ПЛР-тест, зроблений вже в Україні по прильоту. Нагадаю, що Україна вже давно за власними критеріями знаходиться в "червоній" зоні. Ми пропонуємо Кабміну переглянути цей підхід на користь більш гнучкого: всі країни, де кількість хворих на 100 тис. населення таке ж або менше, ніж у нас - повинні бути в "зеленому" списку.Розробити для місць розміщення і перевізників протоколи роботи в період коронавируса. За результатами провести сертифікацію і періодично контролювати виконання. Саме таким шляхом пішли країни, туризм в яких є пріоритетним напрямком. Протоколи ці опубліковані. Я особисто тільки що повернувся з Туреччини і можу з упевненістю сказати, що там цей підхід дійсно працює.... Багато часу вже згаяно, але ще не пізно надолужити. Виконання двох цих пунктів дасть хороший поштовх туристичної галузі ".