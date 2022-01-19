Що змінять місцеві вибори у житті кожного українця

08:17 04 вересень Київ, Україна

Центральна виборча комісія призначила місцеві вибори на неділю, 25 жовтня 2020 року.

Вперше вибори пройдуть у 1 439 об'єднаних територіальних громадах. Ми будемо обирати депутатів сільських, селищних, міських рад громад. Також пройдуть чергові вибори сільських, селищних, міських голів (мерів) у всіх 24 областях України. В результаті децентралізації влада на місцях отримає повноваження не тільки роздавати дозволи, а й керувати мільярдними бюджетами.



Великі бюджети та величезні повноваження: що може місцева влада

Чи не головний ресурс місцевої влади - земля. Якщо у вашому місті забудовують берег річки, поруч з історичними будівлями з'являються скляні багатоповерхівки, а зупинки обростають кіосками - це все результат роботи місцевої влади.



Наприклад, в Славському, де збираються будувати "новий Буковель", місцеві жителі заявили, що влада відібрала їхні землі та віддала бізнесмену, який зібрався будувати курорт. Правоохоронці регулярно затримують депутатів, які за винагороду пропонують "допомогти отримати земельну ділянку".



Комунальні підприємства та тарифи





До речі, ще кілька місяців тому Нацкомісія з енергетики та комунальних послуг підрахувала, що тарифи на опалення, які встановлює місцева влада, в окремих містах на 50-70% завищено.



Тендери та ремонти У більшості українських міст саме місцева влада керує комунальними підприємствами, які утримують багатоквартирні будинки та прибудинкову територію, постачають гарячу воду та опалення. Міська рада погоджує їм програму розвитку, а іноді і затверджує тарифи.До речі, ще кілька місяців тому Нацкомісія з енергетики та комунальних послуг підрахувала, що тарифи на опалення, які встановлює місцева влада, в окремих містах на 50-70% завищено.





Сам по собі депутат не приймає жодних рішень, каже колишній депутат Запорізької міськради Елліна Позднякова-Кірбятьєва. Тому місцеві політики об'єднуються в групи та фракції. І чим більша така група, тим більше можливостей приймати рішення та розпоряджатися бюджетами.



"Зараз від місцевих рад залежить багато. Важливо, щоб приходили люди, які дійсно можуть розробити та впровадити рішення. Ось, наприклад, щоб відремонтувати або побудувати дорогу, потрібно скласти проєктну документацію, пройти кілька етапів погоджень, підписів, а потім ще й знайти гроші в бюджеті", - наводить приклад Елліна Позднякова-Кірбятьєва.



До речі, при цьому депутати не отримують ні копійки: офіційно вони волонтери без зарплати.



Бюджетна децентралізація в дії: як розбагатіли міста

Ще кілька років тому в Україні перерозподілили податки: вирішили більше залишати на місцях і менше відправляти в центр. В результаті в середньому бюджети міст виросли в 4 рази. Наприклад, дохідна частина бюджету Одеси з 2014-го зросла з 2,78 до 10,4 млрд грн.



У Тернополі прибутки збільшилися з 864,1 млн до 2,25 млрд грн. За ідеєю, у 2-4 рази більше можна витрачати й на ремонти доріг, школи, лікарні тощо. Саме в містах (як і в інших населених пунктах) тепер зосереджений головний фінансовий ресурс.



Місцева влада - це не тільки чистота в під'їздах і своєчасний вивіз сміття, зараз від позиції мерів і міських рад залежить, як буде жити місто, в якому напрямку буде розвиватися, чи будуть гроші освоювати на непрозорих тендерах і сумнівних закупівлях, або ж дійсно направлять на зміни в громаді.



У 2020-му з бюджету однієї Одеси витратять: Місцева влада та комунальні підприємства замовляють послуги на мільйони гривень, освоюють гігантські бюджети. Це ще одне джерело корупції. Час від часу в різних містах виникають скандали через закупівлю послуг або товарів за завищеними цінами. А іноді виявляється, що дочка глави департаменту освіти, наприклад, займається постачанням продуктів в школи.Сам по собі депутат не приймає жодних рішень, каже колишній депутат Запорізької міськради Елліна Позднякова-Кірбятьєва. Тому місцеві політики об'єднуються в групи та фракції. І чим більша така група, тим більше можливостей приймати рішення та розпоряджатися бюджетами."Зараз від місцевих рад залежить багато. Важливо, щоб приходили люди, які дійсно можуть розробити та впровадити рішення. Ось, наприклад, щоб відремонтувати або побудувати дорогу, потрібно скласти проєктну документацію, пройти кілька етапів погоджень, підписів, а потім ще й знайти гроші в бюджеті", - наводить приклад Елліна Позднякова-Кірбятьєва.До речі, при цьому депутати не отримують ні копійки: офіційно вони волонтери без зарплати.Ще кілька років тому в Україні перерозподілили податки: вирішили більше залишати на місцях і менше відправляти в центр. В результаті в середньому бюджети міст виросли в 4 рази. Наприклад, дохідна частина бюджету Одеси з 2014-го зросла з 2,78 до 10,4 млрд грн.У Тернополі прибутки збільшилися з 864,1 млн до 2,25 млрд грн. За ідеєю, у 2-4 рази більше можна витрачати й на ремонти доріг, школи, лікарні тощо. Саме в містах (як і в інших населених пунктах) тепер зосереджений головний фінансовий ресурс.Місцева влада - це не тільки чистота в під'їздах і своєчасний вивіз сміття, зараз від позиції мерів і міських рад залежить, як буде жити місто, в якому напрямку буде розвиватися, чи будуть гроші освоювати на непрозорих тендерах і сумнівних закупівлях, або ж дійсно направлять на зміни в громаді.У 2020-му з бюджету однієї Одеси витратять:



654,6 млн грн на транспортну інфраструктуру;

426,2 млн грн на будівництво об'єктів соціально-культурного значення;

735,3 млн грн на охорону здоров'я;

688,2 млн грн на державне управління.



Аналітик Єгор Комов пояснює: залежно від позиції місцевої влади ситуація в конкретному місті може кардинально змінюватися. Мова йде не тільки про відсутність або наявність корупційних зв'язків, а й про саму стратегію розвитку міста.



"Позиція місцевої влади може докорінно змінити економічну ситуацію в місті. Але тут потрібно розуміти, що сам по собі мер мало що вирішує, потрібно спільне рішення міської ради. Депутати приймають рішення, які стосуються життя кожного городянина. Верховна Рада ж створює всього лише правила гри, може впливати на цілі сфери, але ось питання окремого підприємця, який намагається отримати дозвіл на будівництво, наприклад - це до місцевої влади", - розповідає Комов.