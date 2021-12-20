Що змінить догляд Леоніда Кучми з ТКГ

Догляд Леоніда Кучми з української делегації ТКГ, на думку політолога Валентина Гладких, не вплине на переговорний процес, хто є учасником групи - це не так важливо.
Представник України на переговорах в Мінську Леонід Кучма більше не братиме участі в діяльності Тристоронньої контактної групи, поінформував Офіс президента України. У коментарі «Слово і діло» політолог Валентин Гладких пояснив, що зміна учасників ТКГ не вплине на роботу групи, навіть якщо за рішенням Кучми стоять розбіжності з іншими учасниками.
Представник України на переговорах в Мінську Леонід Кучма більше не братиме участі в діяльності Тристоронньої контактної групи, поінформував Офіс президента України. У коментарі «Слово і діло» політолог Валентин Гладких пояснив, що зміна учасників ТКГ не вплине на роботу групи, навіть якщо за рішенням Кучми стоять розбіжності з іншими учасниками.
На думку фахівця, можуть бути і політичні причини, проте в такій версії занадто багато припущень.
Гладких додав, що в будь-якому випадку робота ТКГ кардинально не зміниться.
Гладких додав, що в будь-якому випадку робота ТКГ кардинально не зміниться.
Нагадаємо, президент України 1994-2005 рр. Леонід Кучма вдруге очолив українську делегацію в Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донбасі 3 червня 2019 року.
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