Що змінить догляд Леоніда Кучми з ТКГ

19:21 28 липень Київ, Україна





Представник України на переговорах в Мінську Леонід Догляд Леоніда Кучми з української делегації ТКГ , на думку політолога Валентина Гладких, не вплине на переговорний процес, хто є учасником групи - це не так важливо.Представник України на переговорах в Мінську Леонід Кучма більше не братиме участі в діяльності Тристоронньої контактної групи, поінформував Офіс президента України. У коментарі «Слово і діло» політолог Валентин Гладких пояснив, що зміна учасників ТКГ не вплине на роботу групи, навіть якщо за рішенням Кучми стоять розбіжності з іншими учасниками.

«Не думаю, що зміниться робота ТКГ, хто б у ній не брав участі з української сторони. Якщо є розбіжності серед представників України в ТКГ, то це, в принципі, нормально і нічого критичного в цьому немає, тому що якщо люди мають однакову думку, то одне з них зайве. Якщо серед учасників і є дискусії, то це означає, що рішення будуть відшліфовувати і від цього тільки краще. А розбіжності між учасниками ТКГ - це взагалі закономірно. Питання полягає в тому, який механізм роботи з цими розбіжностями і формування якоїсь єдиної позиції. Проблеми починаються не тоді, коли виникають розбіжності, а тоді коли зникає механізм їх усунення. Але я не бачу ніяких проблем з тим, що пішов Кучма », - сказав Гладких.

На думку фахівця, можуть бути і політичні причини, проте в такій версії занадто багато припущень.



Гладких додав, що в будь-якому випадку робота ТКГ кардинально не зміниться.

«Догляд Кучми не пов'язаний з конспірології, швидше за все, це пов'язано з його поважним віком, фізичними і емоційними навантаженнями, з якими доводиться стикатися в цій роботі. До того ж вплинула відсутність реальних і відчутних результатів, що демотивує », - підсумував Валентин Гладких.

Нагадаємо, президент України 1994-2005 рр. Леонід Кучма вдруге очолив українську делегацію в Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донбасі 3 червня 2019 року.