Що білоруси думають про російську армію

Українська армія повертає раніше втрачені території, росія виявилася нездатною досягти поставлених в Україні цілей. Як приниження Росії сприймають білоруські військові, яких виховували в ідеї вірності Москві та вірі в непереможність російської зброї? «Наша Нива» опитала чинних офіцерів Білоруської армії та Прикордонного комітету. Ранг опитаних – від молодших офіцерів до полковника. «З погляду військового мистецтва та оперативної стратегії українці красені», — сказав найвищий з них.

«Якщо дивитися з позиції командувача, мені здається, що те угрупування, яке було зібрано росією, воно свої завдання виконало — зробили, що могли, інше питання, що від них хотіли.

Путін думав, що Україна не готова до такої війни, а виявилося, що ця росія не готова, — зазначає чинний полковник. — Іти завойовувати Україну без резервів і з таким широким фронтом.

Загалом відхід від Києва, Чернігова та Харкова був логічним з погляду цілей росіян, це було включення логіки.

Далі ми собі бачили так: ну всі, вони ущільнили фронт, тепер йди собі вперед, перемелюй артилерією та авіацією лінії оборони, насідай, захоплюй плацдарми та просуйся.

Вони приблизно так і діяли до моменту захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська.. Але коли ці міста взяли, то все застопорилося.

Не знаю, у чому там штука, схоже, що у «Хаймарсах». Вони пустили під схил саму філософію російської армії: «у нас невичерпні ресурси».

Ну так, можливо і невичерпні, але одна справа їх мати, а інша — ними користуватися. І знищення складів боєприпасів та шляхів їх доставки – це вже практична сторона.

Без доступу до «необмежених ресурсів» війна скотилася до метушні за селища міського типу, що в «офіційних джерелах» видається мало не за битви на Курській дузі.

При цьому у нормального командира у голові питання: а куди полетіли ваші тисячі ракет? Що вони там знищили, поредили житловий фонд? Звідки протиповітряна оборона та авіація в Україні? Чому на фронт дорогами їдуть бронетехніка, снаряди?

Фахівцеві очевидно, що Україна переважно воює тією ж зброєю, якою і росія.. Західної допомоги мало, щоб перевернути перебіг подій у конфлікті такого масштабу, та й що там за допомогу?

Новітніх технологій Україні як не давали, так і не дають, ті ж «Хаймарси» та ракети до них уже відомі, даруйте, 30 років.

За фактом, «другу армію світу» зупинили реактивні системи кінця 90-х, і це, звичайно, смішно, це знущання з усієї філософії непереможності російської зброї.

Пам'ятаю, і в Академії, і на факультеті Генштабу нам казали: «У нас найкраща протиповітряна оборона у світі! Американці розвивають авіацію! Ми їх не наздоженемо у цій сфері, але ми створили найкращу у світі систему протиповітряної оборони, яка нічого не пропустить», — казали.

І що, де вона? Я розумію, що не можна вибудувати ешелоновану оборону на марші, коли угруповання йде на Київ, яке розстрілюють «Байрактари» (теж старість, до речі, в українців не останні моделі «Байрактарів»).

Млинець. Тут мені хочеться відпустити вульгарний жарт: "Головне не розмір, а вміння ним користуються".

Але коли фронт стабілізувався, з'явилося прикриття, роль Байракторів знизилася, і що далі?

Ви не можете прикрити стратегічні мости та аеродроми від ракет 30-річної давності, а що ви тоді взагалі можете прикрити? Тому вторинним наслідком я бачу і зниження продажів російської зброї, яка виявилася незважаючи на сумнівну ефективність. І білоруський ВПК, я думаю, це також відчує. Якщо говорити про настрої в коридорах, то секта віруючих у «силу російської зброї» у білоруській армії стрімко скорочуватиметься в міру контрнаступу.

У колективі явно принишкли розмови про «батьківщину від Лісабона до Владивостока». Ще два місяці тому була популярна думка, що росія воює лівою ногою, що її можливості такі, що вона може вести ще дві-три аналогічні компанії одночасно, загрожувати Польщі та балтійським країнам, взяти їх чи не на марші.

Але зараз очевидно, що про «російську Ригу» не можна міркувати навіть у найсміливіших фантазіях.

У колективі розмови про такі можливості припинилися, їхні ініціатори вже розуміють, наскільки вони смішні.

Я це бачу так, що якби росія провально показала себе в наступі, то в обороні я б від них нічого не очікував.

В українців на Донбасі масивні та глибокі укріплення, які важко долаються та ведуть до великих втрат нападників.

А що там встигли налаштувати росіяни? Стіну зі щитів СОБРу?

Тому українцям буде і простіше в атаці, і пропорції втрат у наступі вони будуть меншими, ніж у росіян, які не можуть відновити свої втрати швидко, бо не мають резервів.

Це так і виходить: росіяни два місяці беруть село, потім за два дні його віддають.

З погляду військового мистецтва та оперативної стратегії українці красені, бажаю їм зберегти більше життів та вибити окупантів так, щоб раз і назавжди. Це їхня перша справжня війна за незалежність», — сказав найвищий з опитаних офіцерів Збройних сил Білорусі.

Що в нас думає народ? Існує свого роду пригніченість. У Мар'їній Гірці, Бресті, Вітебську... багато хто вічно на спільних навчаннях, заходах. А російське СЗГ розмолотили у Гостомелі, під Харковом та Миколаєвим.. Нічого вони не показали, загинули, та й усе, власне. Еліта, - сказав нам майор сил спецоперацій.

— У принципі, ясно, що було б з нами, якби ми туди полізли. Деякі гарячі голови, які готові їхати воювати, ще є. Я думаю, було б корисно, щоб вони взяли відпустки і поїхали добровольцями за росію опиратися контрнаступу, хто повернувся — розповів би, як там, а то ми, за великим рахунком, в інформаційній блокаді і залякані контррозвідкою, кожен боїться поділитися думкою», — каже офіцер. .

«Колеги в ах... від України: такого явно не очікували, і можна сказати більше, що для багатьох це найголовніший злам у житті, — сказав капітан з іншого підрозділу.

Вони не вірили в росію як м'яку силу, у «російський світ». Але була беззаперечна віра у грубу силу росіянки. Це завжди відчувалося.

Мовляв, все га *няне і в нас і в Росії: освіта, техніка, рівень життя ... але ось армія!. Армія – потужна. А виявилося, що й вона — го*но. Наступати головний військовий союзник не може, і оборонятися теж.

Вражає також, як українці бережуть людей. У моєму уявленні контрнаступ — це такий накат на оборону масою людей, а тут такого не видно зовсім.. Ну і правильно