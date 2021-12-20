Чому в Україні зростають тарифи?

15:11 29 березень Київ, Україна

Від початку року одразу в кількох областях України відбулися мітинги проти підвищення комунальних тарифів. Якщо розібратися в ситуації без емоцій, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017-го. В 2019 році тариф 1,68 грн. за 1 кВт/год перестало покривати саме виробництво. Тобто ми фактично платили не за електроенергію, а за її доставку. Якщо цього підвищення не відбудеться, на ринку електроенергії можна чекати колапсу. Вже сьогодні нових боргів там 40 млрд гривень. А є ще старі борги до 1 липня 2019 року. Там 30 млрд гривень

А з 1 липня 2019 в Україні запустили нову модель оптового ринку електроенергії - вже без державної компанії "Енергоринок", якій раніше електростанції постачали всю вироблену електрику і яка потім продавала цю електрику обленерго, а ті у свою чергу підприємствам і приватним споживачам. Посередника ліквідували, але ситуація на ринку не покращилася. Електроенергія, вироблена на АЕС, мала б домінувати, бо вона найдешевша, але АЕС не могли повноцінно реалізовувати свою електроенергію зі штучних причин, зокрема, щоб дати заробити вугільним електростанціям. В результаті ми прийшли до того, що середньозважена ціна української електроенергії була вище, ніж у більшості європейських країн. Крім того, є величезна проблема з "зеленими" тарифами. На початок січня цього року виробникам енергії з відновлюваних джерел, передусім сонця, держава винна величезну суму. За даними держпідприємства "Гарантований покупець", заборгованість за компенсацію "зелених" тарифів сягає майже 24 мільярдів гривень. Тож, щоб розрахуватися з "зеленими" боргами підвищення цін на електрику навряд чи вдасться уникнути і скасування пільгового тарифу для населення.

28 грудня 2020, уряд України скасував пільговий тариф на електроенергію. В уряді це рішення пояснюють тим, що без цих змін ціна на електроенергію для населення мала б формуватися на ринкових умовах і це призвело б до різкого, більш ніж у 2,5 рази, зростання тарифу на електричну енергію - до близько 3.30 грн/кВт.год. Слід зазначити, що безпосереднього підвищення ціни на електричну енергію не відбулося. Разом з тим, з 1 січня 2021 року припинили свою дію знижені тарифи, що, у свою чергу, збільшить суму оплат у платіжках за спожиту електроенергію. Поряд з цим, продовжують діяти тарифні коефіцієнти (двозонні, тризонні) для населення, у якого наявний облік споживання електроенергії за періодами часу, тобто нічна енергія може бути вдвічі або втричі дешевшою за денну.

В уряді збираються найближчим часом переглянути ситуацію з тарифами. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, розглядається, зокрема варіант формування тарифів на газ за формулою "ціна на європейських хабах мінус транспортування газу до України". Також є ідея фіксації ціни на один рік з 1 лютого 2021 року до 1 лютого 2022 року. Також у парламенті готують план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів.

На скільки в реальності зросте платіжка для людей? Деякі говорять, що вдвічі? Ні, це не так. Середнє споживання електроенергії одним домогосподарством в Україні складає 170 Квт/год. Тобто люди в середньому тепер будуть сплачувати 285 грн в місяць. До цього середній платіж складав 210 грн. Тобто зростання на місяць приблизно складе 75 грн.

Деякі політики говорять, що в Україні високі тарифи порівняно з європейськими. Це правда? Ні, абсолютно не правда. В Україні найнижчий в Європі тариф для людей. Навіть, в Білорусії середній тариф складає приблизно 2,2 грн за Квт/год (це на третину більше ніж зараз в Україні).

Крім того, ВСІ, хто мають субсидію фактично не відчують подорожчання електроенергії (їм цю суму компенсує держава). Зараз середній розмір субсидії більше 1,6 тисяч гривень. Отримати субсидію дуже просто і кожен може подати заявку або онлайн, або у відділеннях соцзахисту. Всі субсидії для людей, які їх вже отримують будуть перераховані (збільшені автоматично) і ці люди не відчують збільшення ціни.

Якщо люди, які мають тільки електроопалення Уряд планує компенсувати витрати. Так, Уряд розробив та в найближчий час прийме механізм, який передбачає прямі виплати людям у яких встановлено електроопалення. Це будуть прямі виплати (можливо одразу на банківську картку) без прив’язки до того, які у людини доходи. Ці виплати повністю компенсують те зростання тарифу, яке відбулося з 1 січня.

Попри неправдиві та необґрунтовані заяви опонентів діючої влади, нічний тариф ніхто не скасовував. Українці (побутові споживачі) мають можливість заощаджувати на багатозонному обліку (використання багатотарифних лічильників, які рахують витрати струму за різними тарифами протягом доби). При двозонному обліку нічний тариф на 50% менший порівняно з денним. При тризонному обліку нічна енергія може бути втричі дешевшою за денну. Наприклад, для тих, у кого двозонний лічильник вартість електроенергії, спожитої між 23:00 та 7:00 вдвічі нижчий і складає — 0,84 грн. за кВт/г.

З 1 серпня минулого року запрацював ринок газу для населення. Якщо до цього ціни на блакитне паливо регулювалися фактично урядом через його постанови, то зараз кожен постачальник має оприлюднити свою цінову пропозицію за 5 днів до початку нового місяця. При чому різниця в ціні між постачальниками може сягати 30-40 відсотків. Крім того, зросла і плата за доставку газу - в середньому в понад півтора рази. Тож тепер одні споживачі платитимуть 37 копійок за кубометр на місяць, а інші - понад 3 гривні. Споживачі формально можуть змінити компанію й обрати того, хто пропонує більш прийнятні умови. Ціни на газ в Україні формуються залежно від вартості блакитного палива на європейських хабах за попередній місяць. Отже, ціна на січень - на основі вартості за грудень.

Щоб не переплачувати за газ необхідно обрати постачальника, який пропонує найкращі ціни. Ознайомитися із цією інформацією можна на сайті «Газотека», де дані про компанії оновлюються регулярно. Змінювати постачальника можна хоч щомісяця, тож найуважніші та найзавзятіші споживачі можуть отримати суттєву річну економію.

Підводячи певні висновки, можна констатувати, що більшість людей не задоволені підвищенням тарифів - це дійсно є. Проте, процеси, які відбуваються в суспільстві та пов’язані зі зростанням таріфів за енергоносії не можна називати революційно спрямованими. Звичайно, є політичні сили, які зацікавлені в цих протестах, перш за все через те, що вони можуть призвести до відставки уряду, влади і дострокових виборів. Це, насамперед Опозиційний блок, партія “За життя” та інші». Тому навряд чи ОПЗЖ відмовиться від спроб витиснути із ситуації з тарифами максимальні політичні дивіденди для себе.

З іншого боку, не слід ігнорувати той факт, що внутрішніми протиріччями може скористатись російська влада, яка шукатиме найменші підстави для підтримки протистояння влади з народом та дестабілізації ситуації в Україні зсередини. Тому, виключати майбутніх провокацій з боку російських спецслужб також не варто.