Чому Кримська платформа лякає Путіна?

Зокрема, Володимира Володимировича лякає підтримка України Туреччиною.

На початку місяця Президент України Володимир Зеленський зустрічався з очільником Туреччини Реджепом Ердоганом. За результатом зустрічі глави держав підписали спільну декларацію та домовились поглибити співпрацю та координацію у галузі економіки, торгівлі, туризму, безпеки, оборонної промисловості, науки, освіти та молоді.

Крім того, сторони вирішили продовжити співпрацю у форматі Квадрига (2+2) на рівні міністрів та координаторів.

– Підтверджуємо безумовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах. Продовжуватимемо координувати кроки, спрямовані на відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, зокрема на деокупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також територій у Донецькій та Луганській областях, – йдеться у тексті декларації.

У цьому контексті Туреччина продовжуватиме підтримувати багатосторонні зусилля в межах міжнародних організацій, зокрема ООН, Ради Європи та ОБСЄ.

Очільник Туреччини підтримує створення Кримської платформи як нового формату для врегулювання питання незаконної та нелегітимної анексії Криму Російською Федерацією.

Сторони домовились посилити спільні зусилля для покращення умов проживання українських громадян, зокрема кримських татар, які були змушені покинути свою батьківщину через тимчасову окупації.

Туреччина підтримує мирне врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України шляхом діалогу на основі Мінських домовленостей.

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган прагнутимуть спільно боротись із тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом у всіх формах та проявах.

– Висловлюємо підтримку перспективі членства України в НАТО, зокрема її намірів отримати найближчим часом Плану дій щодо членства, та сприятимемо забезпеченню взаємосумісності Збройних Сил України зі збройними силами членів Альянсу, – наголошують у спільній декларації.

Сторони домовились про підтримку регіональної співпраці в Чорноморському регіоні з метою забезпечення стабільності та безпеки в межах двосторонніх та багатосторонніх механізмів, включно з НАТО.

Також президенти двох країн хочуть прискорити роботу з метою завершення переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю в дусі взаєморозуміння та конструктивізму.

Глави держав будуть спрощувати процедуру в’їзду та покращувати можливості для подорожей громадян двох держав і заохочуватимуть взаємний туризм.

І розвиток таких дружніх взаємосусідських відносин України та Туреччина сильно лякає Путіна (видно по самозакоханості Володимира Володимировича сильно вдарила «його поразка» в Карабахському конфлікті), що він починає шантажувати країни, які приєднуються до Кримської платформи.

Зокрема, про це заявив Рефат Чубаров – голова Меджлісу кримськотатарського народу

Чубаров припускає, що нещодавно під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом Путін говорив про ігнорування Анкарою Кримської платформи.

– Російська дипломатія зі всіма країнами починає розмову з переконань, а з деякими переходить на стиль ультиматуму. Росія прямо говорить, що вступ до Кримської платформи є проявом неприязні. Вона шантажує своїх партнерів.

За словами голови Меджлісу кримськотатарського народу, окрім підтримки Кримської платформи, Ердоган має намір обговорити участь у проекті зі співдружними до Туреччини країнами.

Рефат Чубаров наголосив, що Росія роздратована нещодавнім візитом президента України Володимира Зеленського до Туреччини, а також результатами зустрічі.

На його думку, нещодавнє рішення РФ щодо обмеження польотів до Туреччини пов’язане з цим.

– У мене немає сумнівів, що це роздратована реакція Москви на візит і його результати, і, ймовірно, на невиконання Ердоганом прохань Путіна, які були висловлені напередодні візиту Зеленського.