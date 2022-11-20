Чиновники в РФ бажають смерті своїх громадян

16:07 19 листопада Київ, Україна

На відкритті меморіальної дошки загиблому окупанту чиновник побажав студентам пройти через це. “Жив хлопець, такий самий як і ви. Ходив цими вулицями, посміхався, дружив, любив. Ось через це вам треба пройти. Розуміти, що це такий самий хлопець, як ви”, - сказав голова адміністрації Вузловського району Микола Терехов, виступаючи перед студентами.

Тобто чиновник прямо закликав молодих росіян вирушити на фронт, загинути і повернутися в чорному пластиковому пакеті, щоб з ними прощалися так само, як і з їхнім городянином. Терехов забув додати, що сенс такого життя полягає у власній жертві заради нього, інших чиновників та Путіна, щоб можновладці й надалі могли спокійно обкрадати народ.

Як таке посилання може спокійно сприйматися громадянським суспільство важко уявити. Проте для росіян начебто все нормально. Можна далі стояти, дивитися на розірвані тіла одноплемінників і чекати на свою чергу, щоб “пройти через це”.