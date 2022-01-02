Чорне море тепер жовте

На узбережжі окупованого Росією півострова колір води в Чорному морі перетворився на жовтий. Причини, через які вода набула жовтого кольору, не відомі. Місцеві жителі говорять про екологічну катастрофу, а хтось каже, що море пофарбував пісок, піднятий із дна.

Ймовірно, що обидві теорії мають право на існування. У той же час, одна може бути наслідком іншої. Відколи окупанти зайняли Крим, на півострові значно збільшилася кількість військово-морської техніки, а також почастішали військові навчання. Крім того, у бухтах неодноразово фіксували розливи нафти.

Не виключено, що причиною жовтизни Чорного моря стали водні випробування російської зброї, після спрацьовування якої утворилася завись піску.. Навряд чи це була ядерна зброя, проте сила вибуху мала бути дуже великою.

Не варто виключати і невдалі геологічні розвідки щодо пошуку прісної води під дном моря. Адже Крим досі стоїть на грані водної катастрофи, а російський уряд не залишає спроб виявити прісну воду, пробурюючи нові свердловини.

У будь-якому разі, Росія вбиває природу Криму і велика ймовірність, що причина якої Чорне море, стало жовтим біля берегів півострова, має техногенну основу.