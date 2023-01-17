Чим важчий злочин – тим краще для вагнерівців

11:32 17 січня Київ, Україна

"Спокутувати свою провину кров'ю" - так звучить відомий вислів, що виправдовують залучення ув'язнених до штрафбатів. Сучасна Росія, як свідчить практика, ні на йоту не еволюціонувала.

Для поповнення буквально гарматного м'яса, яким проводять розвідку боїв, розмінування мінних полів і просто кидають загонами на добре укріплені позиції ЗСУ, господар вагнерівців Пригожин вербує ув'язнених.

Так, одного із ЧВКашників уже встигли поховати на Уралі з почестями. Ось тільки незабаром з'ясувалося, що він відбував покарання у в'язниці за вбивство матері. Інший такий самий “герой Росії”, убив сусідку, відсидів, вийшов і вбив жінку з сусіднього міста, потрапив у «Вагнер», загинув і тепер удостоєний медалей та почестей, посмертно.

Що вже казати про тих, хто відбуває довічне ув'язнення у в'язницях особливо строго режиму за особливо тяжкі злочини. Для таких людей потрапити до Пригожина, все одно, що опинитися на волі. А так, можна і "героєм" померти. Один такий уже висловив бажання вирушити на фронт. Колишній міліціонер із Ангарська Михайло Попов убив 80 жінок. Тепер виявив волю “захищати батьківщину”, але за однієї умови – Попов не хоче їхати прямо зараз, бо “холодно”, а ось із приходом весни чекає на запрошення.

Ось така ось вона, армія Путіна. Ось така вона – Росія. На війну йдуть від безвихідної ситуації – кредити, злидні, або довічне ув'язнення. І чим у відчайдушнішому становищі перебуває людина – тим краще. "Спочатку деморалізованого - деморалізувати неможливо".