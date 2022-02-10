Чим небезпечна перемога Байдена та Демократичної партії

09:27 19 вересень Київ, Україна

Залишається загадкою, хто переможе на виборах в поки ще вільних Сполучених Штатах Америки. Ми знаємо напевно лише те, як закінчуються вибори в таких авторитарних режимах, як Росія, Білорусь або Китай.



У США зараз суперечка йде не стільки між Трампом і Байденом, скільки між західною цивілізацією, недосконалим, непослідовним представником якої виступає пан Трамп, і силами тоталітаризму, націленими на знищення західної цивілізації, представниками яких виступає пара Байден-Харріс з Демократичною партією США.



Офіційна і неофіційна програми Демократичної партії США - це чорно-червоний расизм, створення тоталітарного расового суспільства на території США. Жертвою цієї атаки вже стала перша поправка до Конституції США - свобода слова. Зараз в США людина не може публічно сказати: "Всі життя мають значення", оскільки прихильниками Демократичної партії це буде розглядатися як расистське висловлювання. Ті, хто роблять такі заяви, безжально звільняються з державних органів та університетів і піддаються громадському остракізму.

Ударною силою Демократичної партії виступають штурмовики, організовані за расовою ознакою: представники Black Lives Matter від чорношкірої частини населення, Антифа - від білої. Вони отримали свободу для розв'язання хвилі терору та криміналу в американських містах, від якої загинули вже тисячі людей.



Зараз в США питання стоїть не стільки в політичному, скільки в цивілізаційному виборі в найбільшій і найважливішій країні сучасного світу. Це перемога чи поразка у війні проти західної цивілізації.



Як зміниться політика США після перемоги Байдена



У мережах легко знайти відкритий лист, підписаний 103 колишніми американськими дипломатами та експертами з питань зовнішньої політики, які пред'явили масу претензій до нинішньої політики адміністрації США відносно Росії, викладають бачення того, якою має бути зовнішня політика адміністрації США в разі їхнього приходу до влади. Оскільки більшість підписантів належать до Демпартії США, можна припустити, що це версія зовнішньополітичної доктрини цієї партії в разі перемоги пари Байден-Харріс.



У цьому листі чітко говориться, що адміністрація повинна припинити проводити політику санкцій відносно Росії, що необхідно відновлювати діалог з Кремлем, що необхідно "робити режим санкцій більш гнучким".



Все це необхідно для того, пояснюють вони, щоб боротися з головними проблемами людства на сьогодні. З якими? Зі зміною клімату, пояснюють автори листа. Українці повинні знати, що зняття санкцій з Путіна Демократичною партією необхідно для того, щоб боротися з проблемою кліматичних змін. Така позиція Демократичної партії щодо України та Росії.