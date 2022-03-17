Чим небезпечна легалізація канабісу в Україні

21:26 21 жовтня Київ, Україна

25 жовтня, в день місцевих виборів в Україні, пройде всенародне опитування. Однією з тем, з приводу якої будуть опитувати громадян, стане ідея легалізації в Україні медичного канабісу.



Марихуана - це висушене листя, квіти, стебла і насіння рослини Cannabis sativa або Cannabis indica. Рослина містить хімічні речовини, які широко використовують в медицині для боротьби з багатьма хронічними хворобами. Але канабіс також вважається наркотиком, тому зараз в Україні за поширення і зберігання марихуани громадянам загрожує адміністративна відповідальність за зберігання до 5 г і кримінальна - від 5 г марихуани. Канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу входять в список «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено».









Чому в деяких країнах легальний медичний канабіс?

Це аргументують тим, що медициною доведено знеболювальні властивості марихуани. У ролі ліків вона допомагає зняти сильні больові симптоми у людей з хронічним болем, епілепсією, анорексією, посттравматичним синдромом, захворюваннями імунної системи, артритом і ревматизмом, астмою, хворобою Альцгеймера, хворобою Паркінсона, хореєю Гентінгтона, герпесом, виразками, втратою ваги при СНІДі, діабетичною нейропатією, різними формами склерозу і багатьма іншими важкими станами.



Крім того, речовину КБД, яка міститься в марихуані, часто рекомендують як засіб боротьби зі стресом і безсонням. На відміну від алкоголю, марихуана не викликає агресії або великого сплеску активності - вона провокує розслаблений стан. Наприклад, в Британії музикант безкоштовно розвозив марихуану медикам, щоб вони могли розслабитися в умовах боротьби з коронавірусом, а в зоопарку Варшави за допомогою марихуани вирішили лікувати стрес у слонів.







У світі вже довгий час точаться суперечки про переваги і недоліки використання канабісу в медичних цілях. У Великобританії дозволили ліки від епілепсії на основі марихуани, а 25 жовтня 2019 року у Франції прийняли закон, що дозволяє використання марихуани в медичних цілях. У багатьох країнах світу використання медичної марихуани і ліків на її основі стало нормою.



В Україні дозволять медичний канабіс?

Люди, які вимагають легалізації, хочуть отримати право на використання ліків на основі каннабідіола, що міститься в коноплях, а також щоб вчені отримали можливість далі досліджувати марихуану в наукових цілях. Крім того, буде потрібно врегулювати питання поширення (збуту), зберігання та вживання медичної марихуани на законодавчому рівні.









Які речовини в канабісі викликають наркотичне сп'яніння?

Рослини роду Cannabis містять психоактивні речовини, які називаються каннабіноїдами. Вчені проаналізували хімічний склад найбільш активних речовин з них -тетрагідроканнабінола (ТГК - THC) і каннабідіола (КБД - СBD). І THC, і СBD, як відзначають самі автори роботи, мають «потенційні терапевтичні і лікувальні властивості». Це дві найбільш вивчені речовини. Їхня дія відрізняється: THC має виражені психотропні ефекти і збуджує нервову систему. Саме вона викликає почуття «кайфу», яке провокує людей вживати марихуану для задоволення і розслаблення. СBD майже не має психотропної дії - ця речовина знеболює, розслабляє і гальмує. У медичному канабісі переважає саме СBD.



Медичний і рекреаційний канабіс - в чому різниця?

Медичний канабіс зазвичай містить більшу кількість СBD, ніж рекреаційний, який, своєю чергою, містить більше THC. Це означає, що люди приймають рекреаційний канабіс головним чином для досягнення ефекту. Водночас медичний канабіс, як правило, складно знайти на чорному ринку, адже продають марихуану з психоактивним ефектом. Тобто «рекреаційну» - ту, яку використовують без медичного обґрунтування.









У країнах, де дозволена торгівля канабісом, купити медичну марихуану можна з 18 років, а рекреаційну (розважальну) - тільки з 21. Причому може бути дозволений лише один вид - медичний. Хоча в законі можуть зазначатися певні обставини, коли люди молодше 18 років можуть подати заявку на медичну марихуану.



Чи шкідлива марихуана?

Марихуану відносять до «легких» наркотиків. National Institute of Drug Abuse (США) говорить про те, що, як показують дослідження, значна кількість людей, які її вживають, не починають пробувати більш «важкі» наркотичні речовини. З іншого боку, дослідження на гризунах показали, що регулярне вживання ТГК провокує посилену реакцію на речовини, які викликають звикання (морфій, нікотин).



Дослідники з цього ж інституту кажуть про низку фізичних побічних ефектів, які можуть бути викликані марихуаною:



Проблеми з диханням. Куріння марихуани, як і сигарет, у великих кількостях подразнює легені. Це може виражатися як щоденний кашель і мокрота, захворювання легенів і підвищений ризик легеневих інфекцій. Доказів, які підтвердили б наявність більш високого ризику розвитку раку легенів у людей, які курять марихуану, вченими не виявлено.

Проблеми з серцево-судинною системою. Марихуана прискорює серцебиття на тривалий час, що може негативно позначитися на здоров'ї людей з серцевою недостатністю і тахікардією. Не так давно з'явилася інформація, що куріння марихуани може спровокувати серцевий напад, інсульт та інші захворювання. Вчені заявили, що THC (тетрагідроканнабінол) може порушувати серцевий ритм, бути причиною фібриляції передсердь, тахікардії і передчасного скорочення шлуночків.

Інтенсивна нудота і блювота. Регулярне тривале вживання марихуани може призвести до того, що у деяких людей з'явиться синдром гіперемезісу канабіноїдів. Це призводить до регулярних циклів сильної нудоти, блювоти і зневоднення, через що людині зможе знадобитися екстрена медична допомога.





Чи можна вживати марихуану при вагітності?

В одному з досліджень немедичний персонал диспенсаріїв (закладів, що продають марихуану) рекомендував марихуану вагітним жінкам від нудоти, проте медичні експерти застерігають від цього. Американські вчені довели, вживання марихуани під час вагітності пов'язано з народженням дітей з малою вагою і підвищеним ризиком виникнень проблем з мозком і відхиленнями поведінки у новонароджених. Якщо жінка вживає травичку під час вагітності, каннабіоіди можуть внутрішньоутробно впливати на мозок дитини, який ще тільки формується. Такі діти найімовірніше інших матимуть проблеми з пам'яттю, увагою, іноді мисленням. Деякі інші дослідження показують підвищений ризик передчасних пологів.



Де в світі легалізували медичний канабіс?

У медичних цілях легалізували марихуану Панама, Перу, Ізраїль, Данія, Австрія, Туреччина, Росія, Фінляндія, Італія, Замбія, Македонія, Польща, Швейцарія, Зімбабве. А повний легалайз на марихуану ввели Уругвай і Канада. Ще в 30 країнах світу вона дозволена частково. Медична марихуана дозволена в 33 штатах і в окрузі Колумбія в США. Деякі з них дозволяють обмежене використання, а в деяких дозволена і рекреаційна марихуана.



У Нідерландах, всупереч поширеному міфу, вживати марихуану на вулицях не можна - це потрібно робити в спеціально відведених кофешопах. Зберігати, виробляти і продавати будь-які наркотики в цій країні заборонено. За зберігання до 30 г коноплі загрожує штраф - адміністративне покарання.









Нагадаємо, що в Україні суд вперше виніс виправдувальний вирок чоловіку, який вирощував вдома канабіс в медичних цілях. Вживання цієї речовини допомагає 44-річному чоловікові позбутися від болю в суглобах.