Чим повільніше їде швидка - тим точніше діагноз

«Жителям Криму рекомендували не чекати швидку швидку допомогу». Такі заголовки вчора можна було побачити на кримських окупаційних інтернет-ресурсах. Подібні новини викликані тим, що на окупованій «наддержавою» території в кілька разів зросла кількість звернень з службу швидкої медичної допомоги, при чому 50% з них пов'язані з коронавирусною інфекцією.

Забавно, що місцеві користувачі не дуже оптимістично обговорюють такі новини. Деякі висловлюють серйозну стурбованість, що місцева влада залишить їх один на один з пандемією.

А якого результату вони очікували? Скільки на територію півострова було ввезено військової техніки і медичної, хто-небудь знає? Я впевнений, що значна перевага буде за військовою, оскільки півострів для Москви - це військова база, такий собі форпост проти страшного НАТО, а не регіон, де потрібно займатися поліпшенням медицини.

Наочний приклад ставлення окупаційної влади до місцевого населення характеризує смерть 82-річної пенсіонерки з Ялти, яка померла в Лівадійській лікарні, куди її помістили тільки після дзвінка з адміністрації, оскільки спочатку її взагалі не хотіли лікувати. Мабуть вся справа в тому, що родичі бідної жінки проживають на вільної від російської окупації території України. Цікаво, що в лікарню пенсіонерку доставила не карета швидкої допомоги, а її небайдужий сусід, але високодуховна медицина з домішкою скрепного цинізму не залишила нещасній жінці шансів.

Адже не тільки дії медиків зіграли свою роль в загибелі пенсіонерки, її племінницю не пустили на територію півострова прикордонники на пункті «Армянськ», незважаючи на надані з Лівадійської лікарні документи.

В результаті пенсіонерка вчасно не отримала потрібне лікування і догляд і померла.