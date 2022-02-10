Чим загрожує успіх російської та китайської вакцини США

Масове впровадження Росією та Китаєм вакцин від коронавірусу до завершення повного циклу клінічних випробувань стає несподівано складною геополітичною проблемою для Сполучених Штатів.
Китайська компанія Sinopharm оголосила, що надасть партію однієї з двох своїх випробовуваних вакцин Об'єднаним Арабським Еміратам, тим самим віддавши перевагу союзнику США, а не власним громадянам. Китай став єдиним постачальником вакцини проти коронавірусу на Близький Схід.
Водночас російський фонд національного добробуту підписав угоду про постачання до Індії 100 мільйонів доз вакцини "Супутник V".
Ці дії застигли західних політиків зненацька. Американські експерти в області охорони здоров'я кажуть, що Сполученим Штатам не слід у відповідь поспішати з випуском власної вакцини. Але в результаті на кілька місяців Китай і Росія виявляться єдиними країнами з настільки цінним дипломатичним інструментом.
У підсумку до наступного року Китай і Росія можуть істотно збільшити свій геополітичний вплив, порушивши правила та поспішно випустивши свої вакцини. Також є ймовірність, що їхні вакцини не принесуть потрібного результату, зазначає видання.
"Це по-справжньому божевільна та жахлива ідея, - цитує газета Артура Каплана, главу відділу медичної етики Медичної школи Гроссмана при Нью-Йоркському університеті, який прокоментував інформацію щодо небажання Китаю та Росії дочекатися результатів третьої фази клінічних випробувань. - Це просто в голові не вкладається".
Глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв сказав, що рішення Росії про поширення вакцини до завершення третьої фази клінічних випробувань було, по суті, визнане правильним іншими країнами, тому що вони зараз роблять те ж саме.
"Критика полягала в тому, що не можна зареєструвати вакцину до третьої фази. Але потім Китай зареєстрував вакцину, ОАЕ зареєстрували вакцину до завершення третьої фази, а також Великобританія й США публічно заявили, що розглядають можливість реєстрації вакцини до третьої фази. Так що ця частина критики зникла", - цитує його газета.
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