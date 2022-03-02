Чим більше в Україні нових структур, тим більше корупції

Рада може прийняти законопроєкт про створення БЕБ замість податкової міліції та економічного відділу СБУ, на цьому наполягає Фінкомітет.
Цю пропозицію оцінив народний депутат України IV і V скликань, директор Українського центру соціальної аналітики Євгеній Філіндаш.
"Чим більше в Україні плодяться різноманітні нові структури, спрямовані немов би на посилення боротьби з корупцією, тим більше у нас стає корупції. Наочний приклад - ще одне недавно створене "бюро"- НАБУ. Мільярди витрачених на його утримання за кілька років бюджетних грошей - і ніяких реальних результатів.
СБУ, у якої за цим напрямком менше повноважень, ловить значно більше корупціонерів, ніж всі створені за останні роки "антикорупційні органи". При цьому Служба зараз відчуває колосальний тиск з боку прозахідних політиків і експертів - у неї хочуть забрати економічну контррозвідку і боротьбу з корупцією. А хто тоді буде ловити злочинців?
БЕБ буде такою ж дурницею, як і НАБУ. Очевидно, що під виглядом реформ нашу спецслужбу просто хочуть послабити.
Тому реальні результати в боротьбі з корупцією і злочинністю взагалі залежать не від створення чергових "бюро", їхньої кількості та модних назв. А від політичної волі і бажання влади викорінювати злочинність, а не імітувати таку боротьбу".
СБУ, у якої за цим напрямком менше повноважень, ловить значно більше корупціонерів, ніж всі створені за останні роки "антикорупційні органи". При цьому Служба зараз відчуває колосальний тиск з боку прозахідних політиків і експертів - у неї хочуть забрати економічну контррозвідку і боротьбу з корупцією. А хто тоді буде ловити злочинців?
БЕБ буде такою ж дурницею, як і НАБУ. Очевидно, що під виглядом реформ нашу спецслужбу просто хочуть послабити.
Тому реальні результати в боротьбі з корупцією і злочинністю взагалі залежать не від створення чергових "бюро", їхньої кількості та модних назв. А від політичної волі і бажання влади викорінювати злочинність, а не імітувати таку боротьбу".
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