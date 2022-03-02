Чим більше в Україні нових структур, тим більше корупції

19:06 07 жовтень Київ, Україна

Рада може прийняти законопроєкт про створення БЕБ замість податкової міліції та економічного відділу СБУ, на цьому наполягає Фінкомітет.

Цю пропозицію оцінив народний депутат України IV і V скликань, директор Українського центру соціальної аналітики Євгеній Філіндаш.