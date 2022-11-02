Чим бідніший народ росії, тим краще кремлю

Щоб не відмовлятися від розкішного життя, акціонери «Газпрому» вирішили виплатити собі премії на загальну суму 1,208 059 трлн рублів. Ця космічна сума дорівнює річному бюджету 10 регіонів росії. Її з лишком вистачило б, щоб забезпечити ті 9 регіонів країни, де газифікація сягає лише у 5% будинків.
Але премії для еліт “важливіші”, а щоб заповнити дірки у бюджеті, путін та Ко вирішили підняти податки на все. В умовах санкцій це просто знищить економіку, а потім і всю країну буквально. Це той випадок, коли тварини, що знаходяться у годівниці, при зменшенні корму, готові зжерти саму годівницю, аби не схуднути ні на грам.
Але росіянам все одно. Вони звикли до того, що їхній уряд постійно грабує в обмін на обіцянки показати “Кузькину матір” усьому світу. Дико це все. Виглядає так, ніби кріпосне право скасували, а раби благають, щоб знову стати рабами.
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