Чого чекати в разі окупації Росією Білорусі

18:56 19 серпень Київ, Україна

Якщо Росія окупує Білорусь, загроза вторгнення на територію України стане ще реальнішою. Це спричинить за собою зміни в розстановці сил на кордоні, тому українська влада повинна бути готові до можливої агресії РФ з півночі.



Про це заявив екс-начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал армії Віктор Муженко.





"У випадку російської окупації Білорусі в тій чи іншій формі, лінія можливого вторгнення РФ в Україні збільшується на 1 111 км, а це, відповідно, спричинить розосередження всіх сил і засобів України по всій протяжності кордону. До тих двох тисяч кілометрів, потенційно доступних для вторгнення, які вже є з урахуванням загроз на всіх напрямках, додається північний напрямок і, хто б не говорив про те, що там специфічна місцевість, болота та інше, з урахуванням можливого використання повітряно-десантних військ загроза існує. Важливе питання сьогодні полягає в тому, яку позицію в цей час буде займати армія Білорусі і наскільки вона буде нейтральною.

Ще з 2014-го року нами було передбачено появу потенційно небезпечних напрямків, їх посилення і коригування сил. Військовими планами ВСУ передбачена загроза з боку кордону з Білоруссю, але вся ситуація, протяжність лінії кордону, впливають на розстановку сил, а це виклик. Нами було опрацьовано напрямок оперативної підготовки території та посилення територіальної оборони, сил і засобів відповідних структур, а також було передбачено формування корпусу резерву для задіяння на одному з потенційно небезпечних напрямків, в тому числі на Північному. Україна повинна бути готова до можливого російському вторгненню з боку Білорусі в разі її окупації ", - заявив генерал армії Муженко.