Чого хочуть поляки від України

З перших днів війни Польща надає Україні неоціненну підтримку. Тут і мільйони біженців, найбільша кількість наших співвітчизників розміщені саме в Польщі, на відміну від Болгарії, яка, посилаючись на туристичний сезон, виганяє людей з дітьми на вулицю. Не приклад Німеччини, яка так і не поставила Польщі нові бронемашини, замість тих 240 танків радянського виробництва, переданих Україні. Не на приклад Угорщини, яка відмовилася надати свою територію для прийому та транзиту зброї зі США та Європи до України.

Але є моменти, які змушують якщо й не засумніватися в кристальності справжніх намірів поляків, то вже замислитись треба.

Ще в середині березня Польща запропонувала ввести на територію України миротворчу місію НАТО, яка складається з підрозділів польських збройних сил.. Віце-прем'єр Ярослав Качинський заявив, що дані дії відбуватимуться за повної згоди київської влади. Тоді керівництво НАТО рішуче відмовилося від ініціативи, посилаючись на те, що це призведе до відкритого зіткнення Блоку з Росією.

Чітка відмова не зупинила поляків і вже у травні на запит польського щоденника «Річ Посполита» лабораторія IBRiS провела соціологічне дослідження щодо доцільності введення польських військ в Україну у складі миротворчої місії ООН, НАТО чи Євросоюзу.. Результат був отриманий очікуваний, виявилося, що підтримують пропозицію влади Польщі про польських миротворців майже 60% громадян, при тому, що за миротворців в Україні виступають 63% прихильників чинної політичної сили і 64% від опозиції.

Президент Польщі Анджей Дуда, який висловив надію, що кордонів між Польщею та Україною більше не буде, а наші народи зможуть «разом жити на цій землі», дає привід для роздумів, надто вже різко було запропоновано Польщею новий договір про добросусідство, який наділяє громадян Польщі особливими правами в Україні. Президент Зеленський негайно направив до парламенту вже готовий законопроект із цього питання. Швидкість з якою тане кордон між Польщею та Україною вражає, того й дивись як буде не очевидно, що Волинь та Львів – Україна.

Свого часу у 2014 році, коментуючи переговори між Путіним та Порошенком, міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетіна, заявив, що переговори не можна проводити без Польщі «говорити про Україну без Польщі – це те саме, що говорити про проблеми Лівії, Алжиру, Тунісу та Марокко без Італії, Франції чи Іспанії». Це навіть не натяк – це пряма вказівка на відносини між колоніальною країною та метрополією.

Не можна недооцінювати діяльність утвореної у далекому 2015 році організації «Реституція Кресів», яка займається юридичними обґрунтуваннями прав на майно для спадкоємців та правонаступників власників власності на території «Східних Кресів», що на Західній Україні. У той час як Україна підписала Угоду про асоціацію з Євросоюзом і увійшла до європейського правового поля – спадкоємці отримали права на розгляд їхніх майнових претензій у судах Європи та США.

А претензії серйозні. Галиція та Волинь – дві області на заході України, що включають Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області, а також Волинську та Рівненську області, відповідно. Для позначення нашої землі, у Польщі навіть назва вигадана «Східні Кріси» або Kresy Wschodnie, що з польської перекладається східні кордони чи території.

Так що приймаючи допомогу, особливо коли справа стосується «безоплатної допомоги», потрібно дуже добре розуміти, що за неї можуть попросити, а те, що альтруїзмом велика політика не відрізняється, так із цим важко сперечатися – це факт.