Чого боїться лукашенко

За даними, отриманими українською розвідкою, у перші тижні війни білоруські військові саботували накази командного складу і не перейшли кордон з Україною. Пізніше, лукашенко неодноразово зустрічався з диктатором із кремля, мабуть, для обговорення цього питання, проте білоруські війська досі не переступили кордону з Україною.

Після чергової зустрічі в Сочі путін, ймовірно, знову зажадав від лукашенка створити другий фронт і виступити на північні області нашої країни. Вимога “бункерного” може пояснити створення оперативного штабу командування на півдні республіки білорусь.

З іншого боку, він наказав організувати загони народного ополчення, аналог територіальної оборони в Україні та почерпнути досвід українських оборонних сил. І якщо створення оперативного штабу прямо говорить про можливий напад на північні області нашої країни, створення народного ополчення говорить про необхідність обороняти країну. Але ж від кого?

Сили НАТО не збираються нападати на білорусь, тим більше українські військові. Залишається один варіант – росія. Очевидно, лукашенко погодився з путіним про введення своїх військ в Україну, однак робити цього не збирається, бо й досі бачить шанс відновити контакти на Заході. Чергова непокора кремлю може спровокувати напад рашистів на рб. В цьому випадку якраз і знадобиться народне ополчення та тактика українських сил територіальної оборони. Іншу причину роздачі зброї населенню, з якого він протягом двох років знущався в СІЗО, поки що знайти не вдається. Якщо рб стане ще однією жертвою кремля, рашисти втратять будь-яку надію на перемогу.