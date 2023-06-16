Ціни на газ у Європі опускаються до середньоринкових

20:59 28 травня Київ, Україна

На тлі високого завантаження газових сховищ, рекордних надходжень зрідженого природного газу та теплої погоди ціна газу в Європі опустилася нижче за 260 доларів за 1 тис. куб. м (інформація є актуальною на 26.05.2023 року). Це середня ціна на блакитне паливо, що діяла в ЄС 2 роки тому.

Ще в середині 2022 року голови кремля, які говорять, прогнозували, мабуть, по кавовій гущі, що ціна на природний газ взимку підніметься до 4 тис. доларів за кубометр. Однак після відмови від російського палива, введення стелі цін на природний газ, переобладнання інфраструктури під прийом зрідженого природного газу і, відповідно, його закупівлю, ціни на цей вид енергоресурсу полетіли вниз і тепер навряд чи досягнуть колись колишніх меж в найближчому майбутньому. Але якщо це і станеться, то вже точно не через шантаж кремля, тому що тепер з упевненістю можна констатувати – Європа злізла з газової голки росії, і це виявилося не так “боляче”, як усі припускали.