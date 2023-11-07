Центральний банк росії прогнозує рецесію

07:40 07 листопада Київ, Україна

"Російським споживачам найближчими роками знову доведеться затягнути паски і скоротити покупки товарів і послуг на тлі розгону інфляції, уповільнення економіки та скорочення постачання імпортних товарів", - попередили в Центральному банку рф. Цьому допоможуть і дорогі кредити, які після кожного підвищення ключової ставки ЦБ стають дедалі дорожчими. Насамперед відмовитися доведеться від імпортних товарів, випливає з прогнозу ЦБ.

До речі, і до початку вторгнення росія не могла похизуватися показниками щодо рівня забезпечення життя в країні. Тепер же, коли не зовсім здоровий на голову путін вирішив розширити межі злиднів і тепер і без того бідним росіянам доведеться віддавати ще більше своїх грошей, щоб задовольнити інтереси старого диктатора.

Виникає цілком резонне питання – у чому сенс життя громадян рф? Зважаючи на те, як їхній уряд до них ставиться, цілком логічна відповідь — в обслуговуванні працівників кремля. Ймовірно, вони й самі не проти, якщо продовжують іти в Україну, намагаючись нав'язати нам свій спосіб життя.