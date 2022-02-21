Бюро економічної безпеки: чого чекати від нового органу

Незабаром Рада розгляне закон
, який передбачає створення в Україні нового органу - Бюро економічної безпеки, яке буде займатися розслідуванням фінзлочинів і повністю замінить податкову поліцію.
Політолог Олексій Якубін вважає, що на створення економічного бюро піде до двох років, і сам процес буде супроводжуватися критикою.
«Я думаю, що насправді цей орган буде потрібен, якщо переформують податкову поліцію, та частина повноважень з розслідування на тему фінансів буде передана в новий орган. Очікується, що цей орган буде координувати, як своєрідний аналітичний центр, інформацію про фінансові потоки і потенційно буде допомагати боротися з відмиванням коштів та сприятиме зниженню рівня тіньової економіки», - сказав Якубін.
Політолог додав, що після прийняття закону процес створення Бюро економічної безпеки триватиме кілька років.
«Ми можемо подивитися на досвід, як створювалися, наприклад, інші антикорупційні органи. Десь 1,5-2 роки створювалося ДБР, і насправді навіть вже після того, як було вибране та призначене керівництво, залишалися проблеми: і пошук місця, і пошук людей. Я думаю, створення економічного бюро також займе близько двох років», - додав Якубін.
На його думку, своєрідна ейфорія навколо створення системи антикорупційних органів викличе певний скептицизм з приводу формування нових органів контролю.
«Тут може бути критика щодо нового органу. Я думаю, це може стосуватися участі в цьому органі західних експертів. Якщо їхня участь буде значною, я не виключаю, що будуть звучати звинувачення в тому, що створюється черговий орган для контролю з боку Заходу за фінансовими потоками всередині країни», - пояснив Олексій Якубін.
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