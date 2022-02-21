Бюро економічної безпеки: чого чекати від нового органу

17:25 29 вересень Київ, Україна

Незабаром Рада розгляне закон , який передбачає створення в Україні нового органу - Бюро економічної безпеки, яке буде займатися розслідуванням фінзлочинів і повністю замінить податкову поліцію.

Політолог Олексій Якубін вважає, що на створення економічного бюро піде до двох років, і сам процес буде супроводжуватися критикою.

«Я думаю, що насправді цей орган буде потрібен, якщо переформують податкову поліцію, та частина повноважень з розслідування на тему фінансів буде передана в новий орган. Очікується, що цей орган буде координувати, як своєрідний аналітичний центр, інформацію про фінансові потоки і потенційно буде допомагати боротися з відмиванням коштів та сприятиме зниженню рівня тіньової економіки», - сказав Якубін.

Політолог додав, що після прийняття закону процес створення Бюро економічної безпеки триватиме кілька років.

«Ми можемо подивитися на досвід, як створювалися, наприклад, інші антикорупційні органи. Десь 1,5-2 роки створювалося ДБР, і насправді навіть вже після того, як було вибране та призначене керівництво, залишалися проблеми: і пошук місця, і пошук людей. Я думаю, створення економічного бюро також займе близько двох років», - додав Якубін.

На його думку, своєрідна ейфорія навколо створення системи антикорупційних органів викличе певний скептицизм з приводу формування нових органів контролю.