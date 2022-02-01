Бюджет України-2021: чи можливе зростання економіки

Якщо не відбудеться повторення тотального карантину, в економіки країни є велика перспектива росту.
Так вважає економіст Андрій Блинов.
Експерт зазначив, що з цієї причини темпи зростання економіки можуть бути навіть вищими та можна говорити про реалістичні показники, закладені в бюджеті на наступний рік.
«У цьому році, наприклад, ми мали у другому кварталі падіння економіки більше, ніж на 10% в порівнянні з 2019 роком. Відповідно, на тлі такої економічної бази в другому кварталі 2021-го ми можемо мати зростання в 4%, якщо, звичайно, не буде повного карантину», - підсумував економіст.
Нагадаємо, Кабінет міністрів під час свого засідання схвалив проєкт Державного бюджету на 2021 рік. Також уряд підтримав бюджетоутворювальні законопроєкти.
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