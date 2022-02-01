Бюджет України-2021: чи можливе зростання економіки

19:40 15 вересень Київ, Україна

Якщо не відбудеться повторення тотального карантину , в економіки країни є велика перспектива росту.

Так вважає економіст Андрій Блинов.

«Ситуація така, що в наступному році ми можемо отримати досить високі темпи. Це буде повністю пов'язано з базою нинішнього року і, можливо, навіть є такий момент, що попередні оцінки по 4% зростання економіки досить песимістичні. Цей показник буде вищий в порівнянні з повною зупинкою в березні, квітні, травні. Тому пік економічного зростання в наступному році припаде на другий квартал», - сказав Блинов.

Експерт зазначив, що з цієї причини темпи зростання економіки можуть бути навіть вищими та можна говорити про реалістичні показники, закладені в бюджеті на наступний рік.



«У цьому році, наприклад, ми мали у другому кварталі падіння економіки більше, ніж на 10% в порівнянні з 2019 роком. Відповідно, на тлі такої економічної бази в другому кварталі 2021-го ми можемо мати зростання в 4%, якщо, звичайно, не буде повного карантину», - підсумував економіст.

Нагадаємо, Кабінет міністрів під час свого засідання схвалив проєкт Державного бюджету на 2021 рік. Також уряд підтримав бюджетоутворювальні законопроєкти.