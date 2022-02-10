Бюджет-2021 ставить під сумнів продовження співпраці з МВФ

20:00 18 вересень Київ, Україна

Через сумнівні показники, закладені в бюджет-2021, і темні історії навколо НБУ і НАБУ, чия незалежність може бути під загрозою, Україні не варто розраховувати на підтримку міжнародних партнерів.

«Насправді, коли розглядається бюджет в першому читанні, мене цікавлять не конкретні цифри, які будуть гарантовано змінюватися. Для мене важливо, наскільки реалістичні дохідна частина та витрати, тому що це відображає саму політику і підхід», - сказав Кушнірук.

За його словами, з огляду на те, що дохідна частина завищена, закладений курс валют, який навряд чи буде відповідати дійсності в наступному році, дозволить збалансувати бюджет і гарантувати виконання бюджетної частини.

«Одні кажуть про співпрацю з МВФ , а я крайньою мірою знаю, що цього не буде. Сукупність дій української влади вказує на те, що хоча і тривають мантри про те, що уряд розраховує на ці гроші, нічого не буде. Історії навколо Національного банку, НАБУ, історія з комісією САП - все це підриває довіру міжнародних партнерів до України. Наші партнери, хоча і можуть говорити загальні фрази, але грошей нам можуть більше й не дати. Плюс до того, я не впевнений, що МВФ погодиться з дефіцитом державного бюджету, який ми закладаємо, зі збільшенням заробітної плати», - підкреслив Борис Кушнірук.

Він припустив, що в такому випадку співпраця з міжнародними партнерами, яка розпланована в бюджеті, під загрозою.