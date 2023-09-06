«Бути з росії» у США вже стало соромно

Ні на 10%, ні на 50% і, навіть, ні на 100%. На цілих, увага, 1500% з початку 2023-го фінансового року до судової системи США надійшло справ від російськомовних прохачів притулку за океаном.

Як відзначають світові ЗМІ, американська влада зіткнулася «з небаченим раніше припливом мігрантів з країни-терористки росії, який не вщухає, незважаючи на заяви влади рф про закінчення осінньої мобілізації та обіцянки не розпочинати нову». Попередній рекорд щодо кількості запитів на притулок у США, нагадують медіа, росіяни встановили у 2012-му році після протестів на Болотній площі і репресій щодо опозиції, що почалися незабаром після цього.

Як оцінюють самі американці у своїх «загниваючих» США таке неймовірне бажання росіян чомусь раптом відвернутися від «світової величі» рф і претендувати на ПМП у Америці, що «розвалюється»? Як можна постійно називати США «найголовнішим ворогом рф», а потім докладати всіх можливих і неможливих зусиль для того, щоб туди виїхати і почати нове життя? Парадокс.

На цю тему можна книгу написати. Але, скажу так, як є: у США такі теми сьогодні дуже мало обговорюються і вкрай рідко фігурують у ЗМІ, це правда. У статистиці росіян, які просять притулок у США, я не сумніваюся, вона не звучить для мене якось шокуюче. Водночас у нас про це дуже мало говорять, а якщо й говорять, то наголошують на контексті.

Я знаю групу людей, які йшли в США через Мексику. Їх не хотіли легально впускати до Америки, тож вони пройшли туди нелегально. Їх, звичайно ж, одразу заарештували, розмістили у таборі для біженців. Вони попросили політичного притулку у нас, сказавши, що не хочуть воювати в Україні (це були молоді чоловіки), і їм дали ті самі шанси, як і людям, з якими вони були у таборі – індусам, сомалійцям, мексиканцям. Вони всі однаково пішли за процесом отримання відповідного статусу. Зараз ці люди перебувають у Нью-Йорку, впроваджуються в американське суспільство, отримують допомогу так само, як і інші емігранти з інших країн.

Саме факт, що вони втекли із рф, прямо виступають проти війни, не хочуть воювати за путіна – він для нас є ключовим. Просто сказати зараз у США, мовляв, «я – з росії», вже неприйнятно та недостатньо. Ти можеш так говорити, так, але тоді ти маєш акцентувати: «Я – з росії, але мене там переслідують тому, що я – проти війни!» і тому подібне. Ось тоді таку людину в США правильно сприйматимуть.

В нас уже стало соромно «бути з росії». Для нас росія – повністю токсична. Не так, звичайно ж, як в Україні її сприймають, проте ми недалеко в цьому плані пішли. У нас росія вже сприймається гірше за Іран. Ніхто не хоче туди їхати і там з'являтися будь-яким питанням. Туризм із США до рф – взагалі абсурд. Це як поїхати з Америки на екскурсію до Північної Кореї (і те, там, гадаю, цікавіше було б побувати, ніж у росії). Однак, якщо людина прибула до США з рф і чітко каже, що втекла від переслідувань, що проти безглуздої війни, що не хоче брати до рук зброю та йти воювати, то тоді в США таким людям навіть співчувають і намагаються правильно їх зрозуміти. Такі люди прямо говорять, мовляв, «якщо ми повернемось до рф, то нас там надовго посадять чи просто вб'ють». Інакше їх ніяк не пустили б у США.

Америка зазвичай не приймає в себе людей, які прибувають з країн, де немає кризи. Ми вважаємо, що в росії - величезна криза, тому і ставимося до росіян, які втекли від війни і переслідувань, так само як і до будь-яких інших мігрантів, які просять у нас притулок.

З приводу того, що США «загниють», «розвалюються» і взагалі вже ледве дихають. Ті, хто так каже, гадаю, самі тільки й мріяли б приїхати сюди, тут жити та працювати. Звісно ж, нам «вже завтра» точно не «хана», як це часто чую з ефірів російських пропагандистів. Так, США мають економічні проблеми. У нас є інфляція, друкуються гроші, збільшуються борги тощо. У найбагатшому штаті США, наприклад, зникає середній клас. Люди їдуть до інших штатів, а хто фінансово може собі дозволити жити в Каліфорнії, ті залишаються. Багато людей їде в інші штати жити: до Флориди, де дешевше, до Монтани, до Невади, де немає податків. Тобто існує 5 – 6 штатів, куди середній клас мігрує, залишаючи дуже дорогу Каліфорнію.

У той самий час є багаті американці, які готові багато платити, наприклад, за офігенну каліфорнійську погоду. Вони так і кажуть, мовляв, «життя коротке, живемо ми раз, Каліфорнія за кліматом – просто рай», тому, заробляючи, наприклад, 20 мільйонів доларів на рік, такі люди готові платити за свій комфорт та прекрасні погодні умови для життя в CA. Інші беруть собі резиденцію, наприклад, у тій же сусідній Неваді, яка за 3 години їзди на автомобілі від Лос-Анджелеса.

Ми маємо економічні проблеми, немає питань. Але, як багато хто наголошує, у США – стабільний долар. А стабільний він тому, що ми самі друкуємо наші гроші. Тому проблеми, які іноді виникають у нашій економіці, ми можемо штучно виправляти, бути ніби «під наркозом» нашої системи ще не одне десятиліття.

Тому, США, що «розвалилися», навряд чи хтось зможе побачити найближчі років 100. І на місці тих, хто постійно мріє в рф про «колапс економіки США», я б сильно не обнадіювався.