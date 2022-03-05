Було віддано наказ стріляти в мирне населення

Російські пропагандисти розповсюджують дезінформацію про те, що мирному населенню України не видавали зброї. Таким чином, федеральні канали, по-перше, намагаються переконати росіян, що “російська армія не веде вогонь по мирному населенню”, а по-друге, запевняють окупантів, що всі українці, у яких зброя в руках – військові та підлягають знищенню.

Але що найцинічніше, так це те, що війська окупантів знають про те, що йдуть вбивати цивільних. Дедалі більше з'являється відео доказів того, де рашисти говорять про прямий наказ розстрілювати мирних жителів, а якщо вони не підпорядковуватимуться, то самі будуть страчені, за законами воєнного часу. Є також запис аудіоповідомлення російської жінки, де вона переказує розмову із російським солдатом, її родичем. Вона повідомила, що родич убив жінку похилого віку, і не замислюючись, готовий убити навіть дитину, якщо зустріне її на шляху. Жінка каже: "їх не треба брати в полон, вони про все знають, а коли кажуть, що "прибули на навчання" - брешуть, тому що їм було наказано так говорити".

Російські окупанти, здаючись у полон, отримують медичну допомогу, їх годують, зігрівають і добре з ними поводяться. Хіба заслуговують на рашисти такого звернення, якщо усвідомлено готові вбивати мирних жителів України?