Беззубі антиросійські санкції, шостий пакетик

Думки правлячих кіл у США розділилися щодо доцільності запровадження наступних пакетів санкцій проти росії. Одна група вважає, що тиск санкціями потрібно обов'язково продовжувати, інша наполягає, що існуючими розбіжностями між союзниками обов'язково скористається путін. Всередині адміністрації президента США Джо Байдена не можуть визначитися, наскільки далеко можна зайти у санкційній війні без наслідків для глобальної економічної стабільності та передумов до руйнування трансатлантичної єдності. Тим більше, що за підсумками чотирьох місяців безпрецедентного тиску можна зробити деякі висновки про ефективність зусиль об'єднаного Заходу.

Аналітик Bloomberg Джуліан Лі стверджує, що росія отримала 285 мільярдів доларів прибутку від продажу нафти, газу та інших сировинних товарів з моменту запровадження санкцій. Це практично еквівалентно сумі заморожених активів центробанку росії. Як вони це роблять, запитайте ви, відповідь борознить моря і океани в танкерах і нафтовозах.

Про це стаття WSJ "Російські виробники нафти на крок попереду санкцій". У понеділок 30 травня Європа затвердила черговий пакет санкцій щодо російської нафти, але це мало що змінює, адже процвітає приховування походження нафти, яка потрапляє навіть до Нью-Йорка, незважаючи на запроваджене Сполученими Штатами у березні ембарго сирої нафти, нафтопродуктів, зрідженого природного газу та вугілля з росії.

Вантажі прибувають з індійських нафтопереробних заводів, які за даними Хельсінкського аналітичного центру досліджень енергетики і чистоти повітря, різко збільшили обсяги закупівель російської нафти. Іноді Індія намагається легалізувати нафту з росії шляхом додавання до неї частини сировини з інших країн та отримання змішаних продуктів переробки, таких як бензин, дизельне паливо або хімія.

Але найчастіше нафта просто перероджується прямо в морі під час перевантаження з корабля на корабель, схема була відпрацьована Іраном і Венесуелою, що ще перебувають під санкціями. Найчастіше друге народження російської нафти відбувається у Середземному морі, біля берегів Західної Африки або навіть у Чорному морі, звідки танкери прямують до Китаю, Індії чи Західної Європи.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, експорт нафти з росії у квітні зріс до 8,1 мільйона барелів на день, майже повернувши довоєнні позиції. Ключовим хабом російської нафти стала Індія. Якщо до війни Індія могла собі дозволити купувати в росії 30 000 барелів на добу, то тепер обсяг зріс до 800 000 барелів.

Одна з партій алкілату - компонент бензину, була вивантажена 22 травня в Нью-Йорку. Нафтовий танкер, зафрахтований НПЗ Reliance Industries Ltd, відбув з індійського порту Сікка 21 квітня. І це лише один випадок, загалом з початку війни експорт «індійських» нафтопродуктів до Європи зріс на третину, США на 43%.

Нас запевняють, що нафта «просочується» через плутанину, пов'язану зі шквальним попитом, який притягнули ціни на заправках та повсюдна інфляція. Але насправді вона не «просочується», а тече бурхливим, добре налагодженим потоком і, швидше за все, ніхто навіть не розуміє, а вірніше чудово знає і заплющує очі на її відверто російське походження.

Аналітики ізраїльської компанії Windward, які відстежують усі морські пересування, заявляють, що стався різкий стрибок суден з російською нафтою, що «пішли в темряву», тобто GPS-маячки, що відключили, що ускладнює збір даних про переміщення судна.

Ось такі метаморфози відбуваються з нафтою з росії, яка продовжує поповнювати бюджет під шістьма пакетами санкцій країни. Ефект від заборон прямо скажемо не блискучий, а з огляду на те, з яким скрипом і гризнею приймався 6-й пакет, придумати щось, здатне «зламати» економіку росії, як анонсував Байден, а потім одноголосно прийняти, залишається все менше шансів.