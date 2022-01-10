Бустерна доза вакцини тепер доступна для всіх бажаючих в Україні.

Міністерство охорони здоров'я України ухвалило рішення про допуск до бустерної дози щеплення від COVID-19 будь-якого охочого повнолітнього українця.

Нещодавно, додаткове щеплення покладалася тільки для людей що знаходяться в зоні ризику: тим, кому за 60 і у кого знижений імунітет. Тепер же бустерна доза доступна і тим, хто пройшов повний курс вакцинації. У той же час, у МОЗ підкреслюють, що введення третього щеплення рекомендовано через 6 місяців з дня повної вакцинації.

У МОЗ говорять, що такі заходи допоможуть ефективніше протистояти новому штаму «омікрон», який має підвищену заразність.

Водночас більшість українців ще не пройшли навіть першого етапу вакцинації.. Їхня позиція обумовлена тотальною недовірою до вакцини без виразних аргументів. Однак ці люди не розуміють, що вакцина допомагає легше переносити перебіг хвороби і в 50% випадків запобігає захворюванню. Масові протести на тлі поширення COVID-19 лише збільшують кількість заражених та тяжких випадків перебігу хвороби.

Якщо третя доза за спостереженнями МОЗ здатна подолати карантин у всьому світі, то її, безумовно, необхідно робити. Водночас, українське міністерство охорони здоров'я має вигадати ефективну інформаційну програму, здатну спонукати українців пройти хоча б перший етап вакцинації.