Бункерна влада

09:35 29 березень Київ, Україна

«Самоізоляція» - це стан вимушеного, але, як би, добровільного ув'язнення, яке введено на час пандемії коронавируса. Для громадян - це змінені відносини з реальністю, на яку мільйони людей змушені дивитися тільки через вікно або монітор комп'ютера. Державний інститут імені Пушкіна оголосив «самоізоляцію» одним з головних слів 2020 року. Якби схожий конкурс проводився серед мемів, то одним з головних напевно виявився б мем «Путін в бункері». Він теж дуже дохідливо описує ситуацію в країні і певним чином теж про самоізоляцію - тільки конкретної людини - президента Росії. І не тільки про самоізоляцію від коронавируса. Але і в цілому від навколишньої реальності, країни і її проблем. Тільки це вже не «самоізоляція», а «анахоретства» - психопатологічний симптом, що характеризується самотою, відходом від контактів з оточуючими і униканням громадської діяльності.

Перші жарти про те, що Путін безвилазно сидить в одному і тому ж приміщенні, з'явилися в квітні минулого року, після пасхального звернення президента РФ. Деталі інтер'єру приміщення, де було записано звернення, збігалися з обробкою приміщення, де президент в останні кілька тижнів зазвичай проводив наради по відеозв'язку. А до того ж люди звернули увагу на однакові костюми і краватки президента в його відеозвернення.

Жарти в дусі «якщо тебе взяли в заручники, кліпни очима», мабуть, прозвучали настільки недобре для Кремля, прес-секретар Путіна був змушений на повному серйозі спростовувати їх в спеціальному інтерв'ю, наполягаючи, що президент зовсім не в бункері, а в своїй робочій резиденції в підмосковному Ново-Огарьово. І що там він і зустрічається з людьми із зовнішнього світу, але тільки з людьми «в тій чи іншій мірі перевіреними» не тільки спецслужбами, але і двома тижнями дуже суворого карантину. А з перевіреними менш ретельно - тільки по відеозв'язку.

Потім з'ясовується, що і Ново-Огарьово все може бути дуже непросто. Фото і відеозйомка Путіна, підписана «Ново-Огарьово» і з інтер'єром «Ново-Огарьово», з'являється на офіційному кремлівському сайті тоді, коли президентський літак чомусь вилітає з Сочі! У Сочі ж літають його гості, яких потім підписують титром «Ново-Огарьово», в Сочі ж сидять на карантині журналісти, що знімають Путіна в «Ново-Огарьово». Тобто бункера немає, але є глобальне і всюдисущий «Ново-Огарьово»! І «довічний» президент завжди працює там, де б він не знаходився. А де саме він знаходиться - знають тільки «в тій чи іншій мірі перевірені» люди, яких інші перевірені люди відвезуть куди треба, а іншим це знання ні до чого ...



Президент ніби не там або тут, а відразу - і там, і тут. Або взагалі всюди: реальність не тільки змінилася, але і заодно розмножилися.



Це звучить тим більш дивно, що сенс такого уявлення - то театру, а то цирку - не цілком зрозумілий. Навіщо Кремлю потрібно транслювати у зовнішній світ, що Путін не де-небудь, а саме в «Ново-Огарьово»?! Навіщо тримати президента майже прикутим до цього крісла за цим столом, як раба на галерах? Чим морська сочинська дача гірше лісової підмосковній, якщо обидві вони - робочі резиденції президента? Схоже, що і в 20-х роках третього тисячоліття році в Кремлі пам'ятають характерні вірші 1930-1940-х років, таких як: «Спить Москва. У нічній столиці / В цей пізній зоряний час / Тільки Сталіну не спиться - / Сталін думає про нас ».

Завжди на посту, і не де-небудь, а в Москві, в центрі подій. Вічно занурений в думки і турботи про країну, але при цьому невтомний. Мабуть, в оточенні Путіна є люди, які вважають, що саме так, в дусі 1930 х, повинен виглядати ефективний лідер сучасності, на піку другої або третьої хвилі коронавируса, коли мало не кожен день ставить нові трагічні рекорди за кількістю хворих або померлих. На бойовому посту оборони Москви, а не на морі, яке асоціюється з відпусткою - тим більше що мало хто в торішньої Росії зміг дозволити собі відпустку на море, нехай навіть на Чорному.

У російського суспільства сьогодні є куди більш конкретні запити і очікування від влади, ніж знаходження в робочий час в робочому інтер'єрі. І титр «Ново-Огарьово» на фото та телезйомках навряд чи здатний підняти рейтинги схвалення роботи президента на нову висоту. Люди хочуть бути впевненими в тому, що влада адекватно уявляє собі реальні проблеми звичайних, а не «в тій чи іншій мірі перевірених» людей і всю свою енергію присвячує їх вирішення. Ці почуття не народжуються ні від рутини «робочих зустрічей», ні від штурмівщини «робочих поїздок». Люди хочуть бачити результати роботи президента не в телевізорі, а у своєму житті. А реальних позитивних результатів немає! І вже тим більше такі почуття не народжуються від розмноження «робочих кабінетів» - від цього народжуються тільки злі жарти про «заручника в бункері» і «моргання».