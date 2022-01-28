Чи матимуть «Слуги народу» підтримку виборців на місцевих виборах

19:18 11 вересень Київ, Україна

Експерти прогнозують низькі результати на місцевих виборах для партії влади, однак навіть якщо "Слуги народу" не пройдуть, в більшості регіонів сформується депутатська фракція влади.

Так вважає політолог Петро Олещук.

«Зрозуміло, що всі порівнюють з результатами на парламентських і президентських виборах, де перемога була безумовна. Але, знову ж таки, що означає перемога на місцевих виборах? Мери в великих містах користуються значною підтримкою, тому що змогли, спираючись на проведену децентралізацію, розгорнути бурхливу діяльність по багатьох напрямках. Чинний київський міський голова зі своїми проєктами - цьому приклад. Але ми повинні розуміти, що, попри все «Слуга народу» залишається лідером і це по-різному відображається на результатах. І я переконаний, що в більшості місцевих рад будуть фракції «Слуги народу», - сказав Олещук.

Він додав, що навіть якщо партія «Слуга народу» не матиме своїх глав ОТГ і мерів, депутатська більшість у місцевих радах буде формувати партія влади.