Майбутнє росіян за Путіна

12:26 27 листопада Київ, Україна

Іран став лідером серед закордонних напрямків, де росіяни шукають готелі на новорічні канікули. Перед країни припадає 20% пошукових запитів. На другому місці Туреччина – 18,6%. На третьому Білорусь – 9,8%. А скоро росіянам і їздити нікуди не треба - вони отримають на батьківщині Іран і КНДР в одному флаконі. Заслужили. Гойда.

Це результат покори, споживання пропаганди. Люди готові жити в злиденних умовах, є помої, а ті, хто все ще має можливість відкладати гроші на відпочинок – літати до країн з авторитарними та тоталітарними режимами. Так би мовити – дивитися, якою стане їхня країна в найближчому майбутньому. Зате "ми покажемо їм кузькину матір" адже "можемо повторити".

Дурність росіян виправдовує необхідність нової “залізної завіси”. Доки вони не зрозуміють, що від їхнього вибору залежить майбутнє їхньої країни і те, як вони житимуть, росіянам не світить нічого кращого, ніж польоти до Ірану, КНДР і, поки що, Туреччини на Новий рік. Хоча невдовзі, з урахуванням посилення амплітуди коливань маховика репресій, єдиним напрямом для них стане Магадан. Гойда.