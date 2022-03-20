Майбутнє настало незалежно від нашого бажання

18:10 30 жовтня Київ, Україна

Як пандемія коронавірусу змінила життя артистів? Які нові можливості відкрилися і чому важливо їх використовувати? А також про нові формати розповів оперний співак, тенор Олексій Кузнєцов.

"Пандемія відкрила величезну кількість нових можливостей для артистів. Наприклад, оперні співаки зазвичай роблять відеозаписи виключно для нових прослуховувань, або тоді, коли записують новий альбом. Зараз же вони отримали можливість навчатися, репетирувати, виступати і проводити майстер-класи онлайн. Сьогодні це не тимчасова необхідність - це нова реальність.



Артисти отримали можливість навчатися управляти своїм брендом, покращувати його і виходити на новий рівень. Онлайн платформи раніше в повному обсязі використовували свій потенціал. Зараз ми бачимо, на що здатні соціальні мережі, YouTube, TikTok, Zoom, Skype і FaceTime.



Чому важливо використовувати ці можливості? Не тільки тому, що артист зобов'язаний бути публічним. Це можливість покривати великі території. Бути одночасно в різних країнах і навіть континентах. Це також нові, ні з чим незрівнянні відчуття. Інша енергія. Можливість пізнавати і творити.



У цьому є багато як плюсів, так і мінусів. Я бачу, що в найближчому майбутньому людина, що не має електронного профілю, не зможе влаштуватися на роботу, вступити і вчитися у вищих навчальних закладах, не зможе бути публічною. Для артиста це основоположні канони. На цей момент це так, і технології будуть тільки розвиватися і вдосконалюватися, покриваючи все більше і більше.



На мою думку, нові напрямки можна розділити на дві категорії.



Перша категорія - та, яка привертає до себе велику аудиторію. Вони успішні, добре продаються і мають добре налагоджену і оновлювану систему подачі і продажу інформації для великої аудиторії.



Друга категорія відноситься до того, що раніше було не так важливо і охоплювало певну аудиторію - людей, які в народі діляться на групи за інтересами. Зараз це дуже перспективний напрям, який активно розвивається. Наприклад, ви можете отримати іноземну освіту, не виходячи зі своєї квартири. Раніше це було неможливо. Можна брати уроки в реальному часі і вчитися чого завгодно, перебуваючи на різних континентах, в різних часових поясах.



Так, можливо, хтось практикував подібні методи і раніше. Але тоді це були корпоративні заходи, а зараз - це стиль життя. Це жодним чином не може замінити реальне спілкування, але відкриває нам нові можливості для осягнення і створення нових ідей для майбутніх поколінь.



Майбутнє настало. Хочемо ми цього чи ні. Як було раніше - вже не буде. Як я сказав раніше, пандемія дала нам багато плюсів і мінусів. Головне, вона змінила життя мільярдів людей і дала їм нові можливості для пізнання та розвитку. Однозначно, 2020 рік ми з вами запам'ятаємо надовго".