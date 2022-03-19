Чи буде допомога Китаю?

З початку війни в Україні, окупанти запросили військову допомогу у Китаю. Тим не менш, майже через три тижні війни, Пекін ніяк не допоміг Кремлю. 13 березня американські ЗМІ написали про те, що рашисти знову звернулися за військовою допомогою до Китаю. Коментарів з Білого дому та від китайського посольства в США не було.

Очевидно, що вживаються такі заходи, оскільки у рашистів закінчуються деякі види техніки та боєприпасів. У країні їх робити надто довго, а в деяких випадках навіть неможливо через санкції. Йдеться, мабуть, про ракети та артилерійські боєприпаси.

Але якою буде відповідь Китаю? Якщо врахувати, що Пекін від початку війни не відповів взаємністю на запит Кремля у військовій допомозі, а також той факт, що Сі Цзіньпінь зацікавлений у якнайшвидшому припиненні конфлікту через економічні втрати, то, швидше за все, рашисти не отримають допомоги від “союзника”. Крім того, Китай також побоюється опинитися під західними санкціями.

З іншого боку, допомога рашистам дозволить Пекіну виснажити США та Захід, що надалі позначиться на вигідних умовах торгівлі для Китаю.

Але тут безумовно не йдеться про реальний військовий союз, у якому дві країни протистоять Україні та Заходу. Зараз Китай ретельно зважує всі ризики, всі за і проти. Навіть за небажаного для нас рішення, це лише відтягне перемогу на якийсь час. Проте існує дуже висока ймовірність, що Китай не відгукнеться на благання Кремля, і остаточно деморалізує найвище керівництво рашистів.