Центральна виборча комісія України допустила перенесення другого туру виборів з листопада на грудень через можливі судові
розгляди.
Політичний експерт Володимир Цибулько зазначив, що його проведення не буде відстрочено, оскільки підстав оскаржувати результати першого туру в судах практично немає.
Чи буде відстрочено проведення другого туру виборів.
«По-перше, кампанія в два тури стосується тільки тих міст, в яких понад 75 тисяч виборців. По-друге, розрив між фіналістами не такий вже разючий. Судові справи будуть переважно в тих містах, де будуть однотурові вибори. Оскарження в першому турі не має ніякого сенсу, тому що все одно другий тур відбудеться і, головним чином, це не залежить від того, які результати в першому турі», - сказав Цибулько.
Політолог зазначив, що судові оскарження можливі за результатами другого туру, де він відбудеться.
«Логіка другого туру, як правило, і полягає в цій боротьбі, але я не думаю, що другий тур відкладуть. Тому що навіть таких судових справ, які могли б змінити результати, не очікується», - сказав він.
Цибулько додав, що після оголошення результатів першого туру важливо стежити, як будуть формуватися союзи на місцях.
«У однотурових містах важливо інше - союзи на місцях. Тому що мери, які не спираються ні на одну групу в міській раді, будуть слабкими», - сказав експерт.
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