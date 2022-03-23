19:50 28 жовтня Київ, Україна

Центральна виборча комісія України допустила перенесення другого туру виборів з листопада на грудень через можливі судові розгляди.

Політичний експерт Володимир Цибулько зазначив, що його проведення не буде відстрочено, оскільки підстав оскаржувати результати першого туру в судах практично немає.

Чи буде відстрочено проведення другого туру виборів.

«По-перше, кампанія в два тури стосується тільки тих міст, в яких понад 75 тисяч виборців. По-друге, розрив між фіналістами не такий вже разючий. Судові справи будуть переважно в тих містах, де будуть однотурові вибори. Оскарження в першому турі не має ніякого сенсу, тому що все одно другий тур відбудеться і, головним чином, це не залежить від того, які результати в першому турі», - сказав Цибулько.

Політолог зазначив, що судові оскарження можливі за результатами другого туру, де він відбудеться.

«Логіка другого туру, як правило, і полягає в цій боротьбі, але я не думаю, що другий тур відкладуть. Тому що навіть таких судових справ, які могли б змінити результати, не очікується», - сказав він.

Цибулько додав, що після оголошення результатів першого туру важливо стежити, як будуть формуватися союзи на місцях.