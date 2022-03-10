Британська розвідка підтвердила факт застосування «Сонцепека»

ВВС окупантів використовує термобаричні снаряди. Відповідно до міжнародних конвенцій щодо ведення війни, такі термобаричні боєприпаси заборонено застосовувати проти військових об'єктів або живої сили противника, якщо вони можуть вразити громадянське населення. Крім того, термобаричні боєприпаси заборонено використовувати проти військових, якщо одержана вигода не виправдовує їхнього застосування.

Такі снаряди вибухають у два етапи. Після першого вибуху випускається хмара аерозолю, другий вибух підпалює цю хмару, чим збільшує вражаючу силу снаряда, а також ударну хвилю.

Про використання заборонених ВВС одночасно повідомили у розвідці Великобританії, а також самі рашисти, на одному із пропагандистських телеканалів «Зірка».

Рашисти і раніше використовували заборонені снаряди, наприклад, у Сирії: вакуумні бомби, боєголовки із зарином і фосфором.

Коли ж Захід, нарешті, стане сміливішим і наважиться запровадити режим закритого неба над Україною. Війна в Європі триває вже два тижні. За цей час ракетами типу «Сонцепек» було знищено десятки цивільних об'єктів та вбито сотні українців. У тому випадку, якщо головний рашист вирішить завдати ядерного удару по Україні, Захід також спостерігатиме і вимагатиме більше цього не робити?