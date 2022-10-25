Боязнь Ірану та Росії розслідування Заходу

16:11 25 жовтня Київ, Україна

Україна закликала Захід розпочати розслідування за фактом надання Іраном літальної зброї Росії, що тим самим грубо порушує введені санкції проти оборонного сектору Кремля. Після того, як ініціативу Києва підтримали члени НАТО, Тегеран і Москва відразу почали загрожувати, пред'являючи ультиматум – “якщо розслідування розпочнеться, то будуть відповідні заходи”. Як то кажуть - "на злодії і шапка горить".

Але чого боїться Росія з Іраном? Ці країни й так загрузли в санкціях і доказ постачання зброї, здавалося б, не вплине на подальшу деградацію держав. У той же час майбутні обмеження Заходу в першу чергу будуть спрямовані саме на Тегеран, на його оборонну промисловість, яка зазнає серйозних наслідків після їх введення. Але, що ще важливіше, про жодну ядерну угоду США та Ірану вже не буде й мови. А це, у свою чергу, створить передумови для початку військової операції НАТО на території Ірану за підтримки Ізраїлю і, не виключено, із позаголосною співпрацею інших держав Близького Сходу.

На тлі протестів, що продовжуються в містах ісламської республіки, очевидно, що уряд Тегерана залишається в невигідній позиції. Все, чого не вистачає іранцям для повалення влади Ірану – стрілецької зброї та підтримки їх радикальних заходів світовою спільнотою.

Росія побоюється того ж, адже, крім Ірану, досі вона не отримувала значної військової допомоги від інших країн. Оголошена передача КНДР артилерійських систем та ракет поки що не підтверджувалася. Отже, військовий переворот у Тегерані навряд чи поставить на місце Ебрахіма Раїсі (президент Ірану) та Алі Хаменеї (Аятолла Ірану – вищий духовний лідер) таких самих консервативних мусульман, готових підтримувати зв'язок із кровожерливими терористами на зразок Путіна..