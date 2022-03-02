Бомбардування українських міст

На вороже телебачення війну в Україні досі не називають війною. Понад те, слово “війна” офіційно заборонили вживати щодо нашої країни. Тому російське телебачення, безпорадне перед інформаційними атаками з усього світу, змушене показувати, що бомбардування у містах по мирних жителях справді відбувається, проте “її ведуть українські націоналісти”.

Невідомо, що використовують телеведучі федеральних каналів, проте своїми словами, вони, власне, стають учасниками обстрілу мирних громадян, оскільки програмують розуми росіян, що це нормально.

Тим не менш, окупанти продовжують обстрілювати міста з важкого озброєння. Це свідчить про те, що російське керівництво у розпачі. Відверто терористичні дії, що забирають життя мирних громадян, дітей, людей похилого віку, жінок, служать шаленій ідеї Путіна – перетворити все більше росіян на рашистських “визволителів”. Тим не менш, навіть зомбування населення не може змусити росіян вирушити на війну добровільно. Ворог людства вбиває мирних жителів обох країн, одних обстрілюючи летальною зброєю, інших – відправляючи як гарматне м'ясо вмирати в Україні.