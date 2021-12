Болтон: Трамп не може говорити з Путіним на рівних

07:06 21 липень Київ, Україна

Ще одне скандальну заяву про здібності Дональда Трампа прозвучало в рамках передвиборної гонки. Його колишній помічник з питань нацбезпеки вважає чинного президента США нездатним вести рівноправний діалог з Володимиром Путіним.

На цей раз Джон Болтон в інтерв'ю з місцевими ЗМІ заявив, що американський лідер не володіє достатньою підготовкою, щоб на зустрічі з главою Російської держави Володимиром Путіним вести діалог на рівних. Як зазначає телеканал, Болтон висловив упевненість в тому, що Трамп поступається Путіну в умінні мислити стратегічно.

Порівнюючи Трампа і Путіна, екс-помічник президента США сказав: "Якщо посадити когось подібного йому за стіл з одного боку, а з іншого боку Дональда Трампа, порівняно погано обізнаного, мало навчав історію, не має чіткого уявлення про те, як він хоче вести розмову, то це не буде чесною боротьбою ".

Екс-помічник президента США 21 червня в інтерв'ю журналістам телеканалу NBC висловив думку, що Путін готується до зустрічей більш ретельно, ніж Трамп.

Минулого місяця вийшла книга Болтона "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). У ній також наводиться критика щодо Трампа. Влада США стверджує, що Болтон порушив зобов'язання про нерозголошення відомостей, що становлять державну таємницю, які він взяв на себе, ставши помічником президента. Трамп оголосив про призначення Болтона на цю посаду в березні 2018 року, а через 18 місяців відправив його у відставку.